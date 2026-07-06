60조 잠수함 ‘잭팟’ 내일 발표 확정…한국, 새역사 쓸까

“현지시간 6일 오후 발표 예정”

한국시간 7일 새벽 5시 10분쯤

이미지 확대 한화오션이 설계·건조한 3000톤급 잠수함 도산안창호함. 한화오션 제공, 123rf.com 합성사진 닫기 이미지 확대 보기 한화오션이 설계·건조한 3000톤급 잠수함 도산안창호함. 한화오션 제공, 123rf.com 합성사진

세줄 요약 캐나다가 60조원 규모의 차기 잠수함 12척 도입 사업 우선협상대상자를 6일 발표했다. 한국 한화오션과 독일 TKMS가 경쟁 중이며, 한화오션이 선정되면 캐나다의 첫 비서방권 무기체계 도입 사례가 된다. 캐나다 잠수함 12척 사업 우선협상대상자 발표 임박

한국 한화오션과 독일 TKMS의 양자 경쟁 구도

선정 시 캐나다 첫 비서방권 무기 도입 가능성

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캐나다 해군의 차기 잠수함 12척 도입 사업의 승자가 6일(현지시간·ADT) 캐나다에서 전격 발표된다.캐나다 유력 일간지 글로브앤드메일은 5일 복수의 정부 소식통을 인용해 마크 카니 캐나다 총리가 6일 한국과 독일 중 어느 나라가 캐나다 잠수함 프로젝트(CPSP) 계약을 따냈는지 공식 발표할 예정이라고 보도했다.카니 총리는 이번 발표 직후 나토(북대서양조약기구) 정상회의가 열리는 튀르키예로 출국할 예정이다.캐나다 총리실은 카니 총리가 6일 오후 5시 10분(한국시간 7일 오전 5시 10분쯤)에 노바스코샤주 핼리팩스에서 “캐나다를 더욱 안전하고 회복탄력적이며, 번영하도록 만들기 위한 새 조치들을 발표할 것”이라고 공지했다.핼리팩스는 캐나다의 대규모 해군기지가 있는 동부의 항구도시다.이번 발표는 실제 최종 계약서 서명에 앞서 ‘우선협상대상자’를 지정하는 단계가 될 것으로 보이며, 향후 세부 조건 협상에는 몇 년이 걸릴 수 있다고 글로브앤드메일은 관측했다.CPSP는 노후한 빅토리아급 잠수함을 대체하기 위해 디젤 잠수함 최대 12척을 도입하는 대형 사업이다. 잠수함 건조 비용과 도입 후 30년간 유지·보수·운영(MRO) 비용까지 포함하면 사업 규모는 최대 60조원에 달할 것으로 추산된다.현재 한화오션과 독일 티센크루프마린시스템(TKMS)가 적격후보에 올라 경쟁 중이다.이 매체는 한화오션이 선정될 경우 캐나다가 주요 무기체계를 비서방권 업체에서 처음 도입하는 사례가 된다고 전했다.한국과 독일은 CPSP를 따내기 위해 정부까지 나서 총력을 기울이고 있다.앞서 강훈식 대통령 비서실장은 최근 이 사업과 관련해 “50대 50 정도의 상황”이라고 전했다.강 실장은 “캐나다와 한국은 완전히 대칭적 구조를 갖고 있어서 서로 ‘윈-윈’할 수 있는 게 굉장히 많다”며 “반면 경쟁국인 독일은 잠수함 기술 선도 국가이고 무엇보다 나토의 핵심 국가라는 장점이 있다. 캐나다가 이 안에서 고민할 것”이라고 설명했다.반면 독일 정부는 CPSP에서 수주 경쟁국인 한국을 제칠 수 있을 것으로 낙관했다.독일 dpa 통신에 따르면 라르스 클링바일 독일 부총리 겸 재무장관은 3일 독일 조선업체 티센크루프마린시스템(TKMS) 사업장을 방문해 “독일 연방정부 전체가 캐나다와의 방산 협력 성사를 위해 전방위적인 캠페인을 벌이고 있다”고 밝혔다.클링바일 장관은 독일이 제공할 수 있는 최고 품질의 생산 능력을 언급하며 “여러 측면에서 우리에게 매우 유리하다”고 말했다.