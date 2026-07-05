트럼프 “美, 절대 공산국가 안 돼”… 폭죽 85만발 불꽃쇼

건국 기념행사 워싱턴DC 가 보니

이미지 확대 미국 워싱턴DC 내셔널몰에서 4일(현지시간) 열린 건국 250주년 기념행사의 대미를 장식한 불꽃놀이가 5일 새벽까지 이어지며 펼쳐지고 있다. 이날 행사에서는 총 85만발의 폭죽이 40여분간 밤하늘을 수놓았다.

워싱턴DC AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 미국 워싱턴DC 내셔널몰에서 4일(현지시간) 열린 건국 250주년 기념행사의 대미를 장식한 불꽃놀이가 5일 새벽까지 이어지며 펼쳐지고 있다. 이날 행사에서는 총 85만발의 폭죽이 40여분간 밤하늘을 수놓았다.

워싱턴DC AFP 연합뉴스

세줄 요약 미국 워싱턴DC에서 건국 250주년 행사가 열려 트럼프 대통령이 40분 연설로 황금시대를 선언했다. 85만발 폭죽과 성조기 물결이 밤하늘을 채웠고, 폭염과 뇌우 속에도 인파가 몰렸다. 일부 민주당 성향 주는 불참해 정치적 분열도 드러났다. 건국 250주년 행사, 워싱턴DC 대규모 집결

트럼프, 공산국가 불가·황금시대 강조

85만발 폭죽과 성조기 물결, 자부심 표출

2026-07-06 2면

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“250년의 역사를 가진 우리는 아마도 지구상에서 가장 오래된 헌법 공화국일 것입니다. 그러나 우리는 이제 막 시작했습니다. 지금은 미국의 황금시대가 막 밝아오는 새벽일 뿐입니다. 우리는 미국을 더 크고, 더 좋고, 더 강한 나라로 만들 것이며 지금보다도 더욱 사랑할 것입니다.”4일(현지시간) 미국 워싱턴DC 내셔널몰에서 열린 건국 250주년 기념행사에서 도널드 트럼프 대통령이 40분 가까이 지속된 연설을 마치자 청중들은 일제히 ‘USA’를 외쳤다. 높이 169m에 달하는 워싱턴 기념탑은 성조기 색깔로 물들었고, 수백 발의 폭죽이 일제히 터지며 밤하늘을 수놓았다. 트럼프 대통령이 기네스 세계기록을 경신하겠다고 예고한 대로 행사 주최 측은 85만발의 폭죽을 40분 동안 쏘아 올리며 화려한 불꽃놀이를 펼쳤다.이날 행사는 폭염과 뇌우·강풍 등 악천후에도 성대하게 개최해 미국의 250번째 생일을 기념했다. 백악관 인근과 내셔널몰 일대는 미국 전역에서 몰려온 인파로 발 디딜 틈이 없었고, 성조기 물결이 가득했다. 하지만 매사추세츠 등 민주당 성향이 강한 일부 주는 기념행사의 일환으로 워싱턴DC에서 열린 ‘위대한 미국 박람회’에 불참하는 등 정치적 분열상이 드러나기도 했다. 트럼프 대통령도 “미국은 결코 공산주의 국가가 되지 않을 것”이라며 반트럼프 진영을 향한 이념 공세의 고삐를 당겼다.이날 워싱턴DC는 한낮 최고기온이 38도까지 치솟는 불볕더위였지만, 관람객들은 행사 시작 3~4시간 전부터 줄을 서며 입장을 기다렸다. 미국 최첨단 전투기 F-22 등이 하늘에서 굉음을 내며 곡예비행을 펼칠 때는 환호성으로 화답했다. 오후 들어 갑자기 강풍이 불고 천둥과 번개를 동반한 비가 내리자 관람객들은 인근 식당에서 행사가 재개되기를 기다렸다. 이날 행사를 통해 자긍심을 느꼈다는 미국인이 많았다. 행사장 인근에서 만난 릭 퀸은 “앞으로도 미국이 표현의 자유와 원하는 것을 이룰 수 있는 기회를 보장하는 나라로 거듭나기를 바란다”고 말했다. 조지아주에서 온 브렌프 폴러이는 “건국 200주년 때는 아직 태어나지 않아 기념주화만 봤다. 250주년 행사는 꼭 참석하고 싶어 먼 길을 왔다”며 “직접 와서 겪어 보니 미국의 에너지가 느껴졌다”고 했다.이재명 대통령은 엑스를 통해 미국의 건국 250주년을 축하하며 “앞으로도 트럼프 대통령님과 함께 공동의 가치와 굳건한 신뢰를 바탕으로 한미동맹의 새로운 도약을 이루고 한반도와 세계의 평화와 공동 번영에 함께 기여해 가겠다”고 밝혔다.