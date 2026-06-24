유엔 보고서 “사망자 30% 어린이”

이스라엘 “악의적인 허위 주장”

세줄 요약 유엔 독립 국제조사위원회가 이스라엘군이 휴전 뒤에도 가자지구 어린이를 의도적으로 표적 삼아 집단학살을 계속했다고 밝혔다. 보고서는 사망자 중 약 30%가 아동이며, 드론·저격수 공격과 구호 차단이 기아와 트라우마를 키웠다고 지적했다. 유엔 조사위, 가자 아동 표적 집단학살 결론

사망자 30% 아동 추정, 드론·저격수 공격 지적

이스라엘, 보고서 악의적 허위라며 전면 반박

2026-06-25 12면

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이스라엘이 지난해 10월 휴전 발효 이후에도 팔레스타인 가자지구 어린이를 고의로 표적 삼아 집단학살을 계속했다는 유엔 보고서가 나왔다.23일(현지시간) BBC·UPI 등에 따르면 유엔 독립 국제조사위원회는 이날 가자지구 전쟁 발발 후 팔레스타인 어린이 대상 국제법 위반 조사 보고서를 발표하며 이스라엘 당국과 군이 의도적으로 집단학살을 자행했다는 결론을 내렸다. 보고서에 따르면 이스라엘군에 의한 사망자 중 약 30%가 어린이인 것으로 추정됐다.보고서는 이스라엘군이 쿼드콥터 드론과 저격수 등 정밀 무기로 가자지구 어린이를 직접 공격하거나 고중량 탄약과 무기를 인구 밀집﻿ 지역에서 계속 사용했다고 지적했다. 가자지구 민간인 전체를 ﻿무장단체와 연계한 것으로 간주하는 바람에 아동이 집단으로 표적이 됐다는 설명이다. 이 밖에도 ﻿이스라엘의 공격과 반복적인 강제 이주, 구호물자 차단 등으로 인한 기아가 아동의 건강과 발달에 심각한 악영향을 미쳐 사망과 트라우마를 초래했다고 강조했다.스리니바산 무랄리다르 조사위원장은 이날 ﻿성명에서 이스라엘이 집단학살 방지 조약(제노사이드 협약)에서 금지하는 5개 행위 중 4개를 자행했다고 밝혔다. ﻿그는 이어 “이스라엘이 어린이를 표적으로 삼아 팔레스타인 민족의 생존 능력과 스스로 미래를 결정할 능력을 약화하고 있다”고 비판했다.이에 제네바 주재 이스라엘 대표부는 위원회를 “이스라엘을 ﻿비방하는 것을 목적으로 둔 결함 있는 기구”라 비난하며 보고서에 대해선 “악의적인 허위 주장일 뿐”이라고 일축했다.