호르무즈 자유 통항 끝났나…통행료 걷겠다는 미·이란 “의무보험 부과”

이란, 레바논 공격 빌미로 호르무즈 해협 재폐쇄

국제해사기구에 60일간 무료 의무보험약관 제출

이미지 확대 오만 북부에서 20일 인근 호르무즈 해협을 촬영한 사진. 카사브 신화 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 오만 북부에서 20일 인근 호르무즈 해협을 촬영한 사진. 카사브 신화 연합뉴스

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세줄 요약 이란이 미국과의 MOU 체결 사흘 만에 호르무즈 해협 봉쇄를 선언했고, 트럼프 대통령은 60일 내 협상이 끝나지 않으면 미국이 통행료를 받겠다고 맞섰다. 양측의 의무보험·통행료 주장으로 해상 운송 불확실성이 커졌다. 이란, 호르무즈 해협 재봉쇄 선언

트럼프, 60일 내 합의 없으면 통행료 경고

의무보험·항로 위험으로 해상 불안 확산

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종전 양해각서(MOU)를 체결한 지 사흘 만에 이란이 호르무즈 해협을 다시 봉쇄한 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령은 60일간 협상이 이뤄지지 않으면 해협 통행료를 걷겠다고 경고했다.이란은 전쟁 피해 복구를 위해, 미국은 중동 지원 자금 회수 차원에서 통행료를 징수하겠다는 입장으로 호르무즈 해협뿐 아니라 전 세계 주요 해상 운송로에서 자유로운 항행이 사라질 수 있다는 우려가 나온다.이란은 미국과의 MOU에 서명한 3일 뒤인 20일(현지시간) 이스라엘의 레바논 공습을 문제 삼아 호르무즈 해협의 모든 해상 교통을 폐쇄한다고 밝혔다.이란 혁명수비대는 호르무즈 해협에 접근하는 선박은 그에 따른 결과를 감수해야 할 것이라며 “추후 공지가 있을 때까지 호르무즈 해협에서의 모든 이동을 절대적으로 삼가라”고 강조했다.트럼프 대통령은 이날 자신이 만든 소셜미디어 트루스소셜에 “휴전 기간인 60일 동안과 그 이후에도 호르무즈 해협에 통행료는 없을 것”이라며 “단 60일간 합의가 최종 타결되지 않는다면 미국이 중동 국가의 수호천사로서 제공한 서비스의 대가로 통행료를 보전받는 것은 예외”라고 썼다.미국이 중동 지역에서 쓴 비용만 호르무즈 해협 통행료로 받을 수 있다는 내용인데, 이는 이란의 통행료 부과 주장을 차단하려는 것으로 분석된다.중동 지역 군사작전을 지휘하는 미 중부사령부는 이란의 호르무즈 해협 재봉쇄를 부인했다.미군은 18일 25척, 19일 11척, 20일 55척의 배가 해협을 통과했다며 “해협은 열려 있으며 미국의 대이란 봉쇄는 해제됐다”고 밝혔다.사령부 측은 “미국이 상황을 감시해 통행이 원활하게 이루어지도록 하고 있다”고 했지만, 미국과 이란의 상반된 태도에 혼란만 가중된 상황이다.미군이 밝힌 호르무즈 해협 선박 통행량은 전쟁 전 하루 평균 130여 척에 크게 못 미치는 수치다.게다가 해협 중앙부는 최소 80개 이상의 기뢰로 막혀 암초가 많은 오만과 가까운 항로로 운항해야 한다.유조선 소유주 협회인 인터탱코 측은 “고속도로 중간 차선이 사라지고 험난한 갓길로만 운행해야 하는 것과 같다”고 지적했다.앞서 이란은 MOU 체결에도 이스라엘이 남부 레바논에서 철군하지 않겠다고 하자 호르무즈 해협을 통과하는 선박에 대한 의무 보험을 도입했다.이란이 신설한 페르시아만 해협 관리청은 호르무즈 해협을 이용하는 모든 선박은 보험에 가입해야 하고, 협상 기간 60일이후 보험료를 받을 수 있다는 내용의 약관을 국제해사기구에 제출했다.