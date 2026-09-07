전자발찌 찬 50대男, 불꽃축제서 10대女 불법촬영…현행범 체포

세줄 요약 서울세계불꽃축제 현장에서 전자발찌를 찬 50대 남성이 10대 여성 두 명의 신체를 휴대전화로 몰래 촬영한 혐의로 경찰에 붙잡혔다. 시민 신고를 받은 경찰은 현행범 체포했고, 남성은 조사에서 혐의를 부인했다. 경찰은 포렌식으로 추가 범행 여부를 확인할 방침이다. 불꽃축제 현장 10대 여성 불법촬영 혐의

전자발찌 착용 50대 남성 현행범 체포

경찰, 휴대전화 포렌식으로 추가 수사

이미지 확대 5일 서울 여의도 한강공원에서 열린 ‘2026 서울세계불꽃축제’에서 화려한 불꽃이 밤하늘을 수놓고 있다. 2026.9.5 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 5일 서울 여의도 한강공원에서 열린 ‘2026 서울세계불꽃축제’에서 화려한 불꽃이 밤하늘을 수놓고 있다. 2026.9.5 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울세계불꽃축제 현장에서 10대 여성을 불법 촬영한 혐의로 50대 남성이 경찰에 붙잡혔다. 해당 남성은 체포 당시 위치추적 전자장치(전자발찌)를 부착한 상태였다.7일 서울 영등포경찰서는 50대 남성 A씨를 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(카메라 등 이용촬영) 혐의로 입건해 조사하고 있다고 밝혔다.A씨는 지난 5일 오후 4시 40분쯤 서울세계불꽃축제가 열린 여의도 한강공원에서 휴대전화로 10대 여성 두 명의 신체를 몰래 촬영한 혐의를 받는다.현장에 있던 시민의 신고를 받고 출동한 경찰은 A씨를 현행범 체포했다.A씨는 경찰 조사에서 혐의를 부인한 것으로 전해졌다.경찰은 A씨에 대한 구속영장을 신청했으나 검찰은 이를 반려했다. 경찰은 휴대전화 포렌식 등을 통해 A씨의 추가 범행 여부를 수사할 방침이다.