“러군 팀킬” ‘뚜껑 터진’ 푸틴의 공장, 아군오폭? 떼드론에 뚫린 방공망…한국 과제는 [배틀라인]

세줄 요약 우크라이나의 대규모 드론 공습 때 모스크바 정유공장 저장고가 폭발했다. 공개 영상 분석에서는 러시아 방공 미사일의 오폭 가능성이 제기됐다. 수백 대 저가 드론 앞에서 고가 요격체계가 비용과 물량 모두 한계를 드러냈고, 한국도 레이저·전자전 결합 방어가 과제로 떠올랐다. 모스크바 정유공장 폭발, 러 방공 오폭 가능성 제기

저가 드론 대량 투입, 고가 요격체계 비용 역전 노출

한국도 레이저·전자전 결합한 다층 방어 과제 부각

[배틀라인 3줄 요약]

● 2년래 최대 규모의 우크라이나 드론 공습 중 발생한 모스크 정유공장 폭발과 관련해, 러시아 방공 미사일의 ‘오폭’ 가능성이 제기된다.

● 수백대 저가 드론 앞에서 고가 요격 미사일 중심의 러시아 방공망이 비용·물량 모두에서 한계를 노출했다는 평가다.

● ‘비용 역전’은 한국의 과제이기도 하다. 천궁-II·L-SAM 같은 고가 체계만으론 군집 드론을 막기 어려워, 레이저(천광)·전자전을 결합한 다층 방어가 새 척도로 떠오른다.

이미지 확대 18일(현지시간) 러시아 수도 모스크바를 겨냥한 우크라이나의 대규모 드론 공습 과정에서, 국영 에너지 기업 가즈프롬 네프트의 카포트냐 정유공장 연료 저장고가 폭발했다. 당시 영상에는 정유시설 인근에서 드론이 비행하는 모습과, 저고도 비행 발사체등장 후 저장고 주변에서 폭발이 발생하는 장면이 담겼다. 연료 저장고 뚜껑이 검은 연기와 함께 공중으로 솟구치는 모습도 영상에 그대로 포착됐다. 인근 도로에서 러시아 병사가 우크라이나 드론을 격추하기 위해 맨패즈 미사일을 발사하는 모습 역시 전해졌다. 2026.6.18 텔레그램 닫기 이미지 확대 보기 18일(현지시간) 러시아 수도 모스크바를 겨냥한 우크라이나의 대규모 드론 공습 과정에서, 국영 에너지 기업 가즈프롬 네프트의 카포트냐 정유공장 연료 저장고가 폭발했다. 당시 영상에는 정유시설 인근에서 드론이 비행하는 모습과, 저고도 비행 발사체등장 후 저장고 주변에서 폭발이 발생하는 장면이 담겼다. 연료 저장고 뚜껑이 검은 연기와 함께 공중으로 솟구치는 모습도 영상에 그대로 포착됐다. 인근 도로에서 러시아 병사가 우크라이나 드론을 격추하기 위해 맨패즈 미사일을 발사하는 모습 역시 전해졌다. 2026.6.18 텔레그램

이미지 확대 18일(현지시간) 러시아 수도 모스크바를 겨냥한 우크라이나의 대규모 드론 공습 과정에서, 국영 에너지 기업 가즈프롬 네프트의 카포트냐 정유공장 연료 저장고가 폭발했다. 당시 영상에는 정유시설 인근에서 드론이 비행하는 모습과, 저고도 비행 발사체등장 후 저장고 주변에서 폭발이 발생하는 장면이 담겼다. 연료 저장고 뚜껑이 검은 연기와 함께 공중으로 솟구치는 모습도 영상에 그대로 포착됐다. 인근 도로에서 러시아 병사가 우크라이나 드론을 격추하기 위해 맨패즈 미사일을 발사하는 모습 역시 전해졌다. 2026.6.18 텔레그램 닫기 이미지 확대 보기 18일(현지시간) 러시아 수도 모스크바를 겨냥한 우크라이나의 대규모 드론 공습 과정에서, 국영 에너지 기업 가즈프롬 네프트의 카포트냐 정유공장 연료 저장고가 폭발했다. 당시 영상에는 정유시설 인근에서 드론이 비행하는 모습과, 저고도 비행 발사체등장 후 저장고 주변에서 폭발이 발생하는 장면이 담겼다. 연료 저장고 뚜껑이 검은 연기와 함께 공중으로 솟구치는 모습도 영상에 그대로 포착됐다. 인근 도로에서 러시아 병사가 우크라이나 드론을 격추하기 위해 맨패즈 미사일을 발사하는 모습 역시 전해졌다. 2026.6.18 텔레그램

이미지 확대 18일(현지시간) 러시아 수도 모스크바를 겨냥한 우크라이나의 대규모 드론 공습 과정에서, 국영 에너지 기업 가즈프롬 네프트의 카포트냐 정유공장 연료 저장고가 폭발했다. 당시 영상에는 정유시설 인근에서 드론이 비행하는 모습과, 저고도 비행 발사체등장 후 저장고 주변에서 폭발이 발생하는 장면이 담겼다. 연료 저장고 뚜껑이 검은 연기와 함께 공중으로 솟구치는 모습도 영상에 그대로 포착됐다. 인근 도로에서 러시아 병사가 우크라이나 드론을 격추하기 위해 맨패즈 미사일을 발사하는 모습 역시 전해졌다. 2026.6.18 텔레그램1 닫기 이미지 확대 보기 18일(현지시간) 러시아 수도 모스크바를 겨냥한 우크라이나의 대규모 드론 공습 과정에서, 국영 에너지 기업 가즈프롬 네프트의 카포트냐 정유공장 연료 저장고가 폭발했다. 당시 영상에는 정유시설 인근에서 드론이 비행하는 모습과, 저고도 비행 발사체등장 후 저장고 주변에서 폭발이 발생하는 장면이 담겼다. 연료 저장고 뚜껑이 검은 연기와 함께 공중으로 솟구치는 모습도 영상에 그대로 포착됐다. 인근 도로에서 러시아 병사가 우크라이나 드론을 격추하기 위해 맨패즈 미사일을 발사하는 모습 역시 전해졌다. 2026.6.18 텔레그램1

이미지 확대 18일(현지시간) 러시아 수도 모스크바를 겨냥한 우크라이나의 대규모 드론 공습 과정에서, 국영 에너지 기업 가즈프롬 네프트의 카포트냐 정유공장 연료 저장고가 폭발했다. 2026.6.18 모스크바 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 18일(현지시간) 러시아 수도 모스크바를 겨냥한 우크라이나의 대규모 드론 공습 과정에서, 국영 에너지 기업 가즈프롬 네프트의 카포트냐 정유공장 연료 저장고가 폭발했다. 2026.6.18 모스크바 AFP 연합뉴스

이미지 확대 18일(현지시간) 러시아 수도 모스크바를 겨냥한 우크라이나의 대규모 드론 공습 과정에서, 국영 에너지 기업 가즈프롬 네프트의 카포트냐 정유공장 연료 저장고가 폭발했다. 사진은 피해 저장고 위성사진. 2026.6.20 텔레그램 닫기 이미지 확대 보기 18일(현지시간) 러시아 수도 모스크바를 겨냥한 우크라이나의 대규모 드론 공습 과정에서, 국영 에너지 기업 가즈프롬 네프트의 카포트냐 정유공장 연료 저장고가 폭발했다. 사진은 피해 저장고 위성사진. 2026.6.20 텔레그램

이미지 확대 18일(현지시간) 러시아 수도 모스크바를 겨냥한 우크라이나의 대규모 드론 공습 과정에서, 국영 에너지 기업 가즈프롬 네프트의 카포트냐 정유공장 연료 저장고가 폭발했다. 사진은 피해 저장고 위성사진. 2026.6.20 텔레그램 닫기 이미지 확대 보기 18일(현지시간) 러시아 수도 모스크바를 겨냥한 우크라이나의 대규모 드론 공습 과정에서, 국영 에너지 기업 가즈프롬 네프트의 카포트냐 정유공장 연료 저장고가 폭발했다. 사진은 피해 저장고 위성사진. 2026.6.20 텔레그램

이미지 확대 핵심 구성품 국산화에 성공한 레이저대공무기 ‘천광’. 방위사업청 제공 닫기 이미지 확대 보기 핵심 구성품 국산화에 성공한 레이저대공무기 ‘천광’. 방위사업청 제공

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18일(현지시간) 러시아 수도 모스크바를 겨냥한 우크라이나의 대규모 드론 공습 과정에서, 현지 핵심 정유공장 연료 저장고가 폭발했다.러시아 국방부는 이날 밤 러시아 전역에서 우크라이나 드론 555대를 격추했다고 밝혔다. 이 가운데 약 200대가 모스크바 방향으로 향한 것으로 알려졌다. 최근 2년 사이 최대 규모의 우크라이나 드론 공습이다.특히 러시아 국영 가즈프롬 네프트의 카포트냐 정유시설은 한 달 사이 세 번째, 이틀 만에 두 번째로 타격을 받았다. 크렘린궁에서 불과 16㎞ 떨어진 공장은 러시아의 대형 석유 시설 중 하나로 모스크바 지역에서 소비되는 연료의 3분의 1 이상을 생산한다.그러나 공개 영상 분석 과정에서는 정유시설 폭발 원인을 둘러싸고 다른 가능성이 제기됐다. 우크라이나 드론이 아니라, 이를 요격하려던 러시아 방공 미사일이 시설을 타격했을 수 있다는 것이다.뉴욕타임스(NYT)가 검증한 영상에는 정유시설 인근에서 발사체가 저고도로 날아간 직후 저장고 주변에서 폭발이 발생하는 장면이 담겼다. 연료 저장고 뚜껑이 검은 연기와 함께 공중으로 솟구치는 모습도 영상에 그대로 포착됐다.영국 왕립합동군사연구소(RUSI) 전 사무총장인 마이클 클라크 킹스칼리지런던 국방학 객원교수는 발사 위치와 낮은 비행 궤적, 발사 초기에 연기가 동반되지 않은 점 등을 근거로 해당 발사체가 휴대용 대공미사일(MANPADS·맨패즈)일 가능성이 크다고 분석했다. 러시아의 한 친전쟁 성향 텔레그램 채널도 자국 방공 미사일에 의한 오폭 가능성을 제기했다.실제로 공습 당시 영상에는 정유 시설 인근 도로에서 러시아 병사가 우크라이나 드론을 격추하기 위해 맨패즈 미사일을 발사하는 모습이 담겼다.오폭 여부와 별개로 이번 공습은 대량 드론 운용이 기존 방공 체계에 주는 부담을 드러냈다는 평가가 나온다.러시아의 주요 장거리 방공체계는 본래 전투기와 순항·탄도미사일 등 고성능 표적 요격에 초점을 맞춰 발전해왔다. 그러나 우크라이나전에서는 상대적으로 저렴한 자폭 드론을 대량 투입해 방공망을 소모시키는 방식이 새로운 변수로 떠올랐다.수십만 달러짜리 요격 미사일로 수천∼수만 달러 수준의 드론을 상대하면, 방어하는 쪽이 더 큰 비용을 부담하는 ‘비용 역전’이 발생하고, 값비싼 요격탄 재고도 빠르게 소진된다.러시아는 모스크바 곳곳에 판치르 방공체계 등을 추가 배치했지만, 우크라이나가 장거리 자폭 드론 생산을 늘리고 러시아 본토 공격 빈도를 끌어올리면서 방공망 부담은 더 커지고 있다.한국도 저가 드론 대응이라는 같은 과제를 안고 있다.2022년 12월 북한 무인기 5대가 군사분계선을 넘어 1대가 서울 도심 비행금지구역 일부까지 진입했지만, 우리 군은 전투기와 공격헬기를 투입하고도 격추하지 못했다.한국형 미사일방어체계(KAMD)의 핵심 전력인 천궁-II는 중거리 항공기·탄도탄 요격용이고, L-SAM은 고고도에서 탄도미사일을 잡는 상층 방어체계다. 둘 다 고성능 표적을 겨냥해 설계됐을 뿐 저가 드론 소모전을 상대하도록 만들어진 무기가 아니다.한국군이 한 발 발사 비용이 약 2000원 수준으로 알려진 레이저대공무기(Block-Ⅰ) ‘천광’을 2024년 12월 서울 방어 임무에 배치한 배경도 여기에 있다.다만 천광이 만능은 아니다. 사거리와 배치 밀도에 한계가 있고, 다수가 동시에 몰리는 군집 드론에 대응하려면 추가 출력이 필요하다는 지적도 나온다.우크라이나 전쟁 이후 각국 군은 미사일 중심 방공 체계의 보완에 속도를 내고 있다. 고성능 요격 미사일에 더해 레이저 무기와 전자전, 근접방어 체계를 결합한 다층 방어망 구축이 과제로 떠올랐다.더 멀리, 더 빠른 표적을 잡는 능력뿐 아니라, 값싼 위협을 얼마나 지속 가능하게 막아내느냐가 새로운 척도가 되고 있다.