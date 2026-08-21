J리그행? 아직은 ‘유럽 체질’ 조규성 시즌 첫 골 터졌다

유럽 콘퍼런스리그 리예카전에서 득점

74분 그라운드 누비며 팀 승리 이끌어

이미지 확대 조규성이 21일(한국시간) 덴마크 헤르닝의 MCH 아레나에서 열린 리예카(크로아티아)와의 2026~27 유럽축구연맹(UEFA) 콘퍼런스리그(UECL) 플레이오프 1차전 홈 경기에서 선제 결승골을 터뜨린 후 세리머니를 선보이고 있다. 2026.8.20 헤르닝 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 조규성이 21일(한국시간) 덴마크 헤르닝의 MCH 아레나에서 열린 리예카(크로아티아)와의 2026~27 유럽축구연맹(UEFA) 콘퍼런스리그(UECL) 플레이오프 1차전 홈 경기에서 선제 결승골을 터뜨린 후 세리머니를 선보이고 있다. 2026.8.20 헤르닝 AP 연합뉴스

세줄 요약 조규성이 덴마크 미트윌란에서 올 시즌 첫 골을 터뜨리며 리예카와의 UEFA 콘퍼런스리그 플레이오프 1차전 2-0 승리를 이끌었다. 전반 20분 헤더로 선제 결승골을 넣었고, 74분간 활약하며 팀 공격을 이끌었다. J리그 이적설 속에서도 유럽 무대 경쟁력을 보여줬다. 조규성, 미트윌란서 시즌 첫 골 기록

리예카전 선제 결승골로 2-0 승리 견인

J리그 이적설 속 유럽 입지 재확인

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국가대표 스트라이커 조규성(미트윌란)이 덴마크 프로축구 무대에서 올 시즌 첫 골을 터뜨리며 팀의 승리를 이끌었다.조규성은 21일(한국시간) 덴마크 헤르닝의 MCH 아레나에서 열린 리예카(크로아티아)와의 2026~27 유럽축구연맹(UEFA) 콘퍼런스리그(UECL) 플레이오프 1차전 홈 경기에서 선제 결승골을 터뜨렸다. 미트윌란은 조규성의 골과 후반 추가골로 2-0으로 승리했다.프란쿨리누와 함께 투톱의 우측 전방 공격수로 선발 출전한 조규성은 약 74분간 그라운드를 활발한 공격을 펼쳤다. 전반 20분 조규성은 프란쿨리누가 오른쪽 측면에서 올린크로스에 머리로 받아 상대 골망을 흔들었다. 공식전 7경기 만에 터진 조규성의 첫 골이었다. 지난 시즌까지 포함하면 지난 3월 13일 노팅엄 포레스트(잉글랜드)와의 UEL 16강 1차전(1-0 미트윌란 승) 이후 약 5개월 만이다.조규성의 선제골로 흐름을 탄 미트윌란은 후반 3분 터진 소푸스 요하네센의 추가 골로 2-0 승리에 쐐기를 박았다. 미트윌란은 원정으로 치러지는 2차전에서 합산 점수 우위를 지켜내면 UECL 본선 무대를 밟게 된다.조규성은 이날 후반 29분 교체로 물러날 때까지 74분간 그라운드를 누볐다. 1골, 1유효슈팅, 2슈팅을 기록했다. 입지가 불안정해 일본 J리그 이적설도 불거지는 상황이지만 일단 골을 넣으며 유럽에서의 입지를 다시 한번 다졌다.