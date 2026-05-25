시진핑, 트럼프 면전에서 다카이치 비판하며 격분

영국 파이낸셜타임스 보도

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2026-05-26 16면

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시진핑 중국 국가주석이 최근 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담에서 일본의 재군사화를 강력히 비판하며 격앙된 태도를 보인 것으로 알려졌다.영국 파이낸셜타임스(FT)는 지난 14 ~15일 중국 베이징에서 열린 미중 정상회담의 상황을 잘 아는 소식통 7명을 인용해 시 주석이 회담 중 일본 문제를 언급하며 다카이치 사나에 일본 총리를 정면으로 비난했다고 보도했다.소식통들은 시 주석이 당시 매우 격앙된 어조였으며, 이틀간의 회담을 통틀어 가장 크게 격분했다고 전했다. 특히 미 정부 관계자들은 사전 실무 회담에서 다뤄지지 않았던 주제가 갑작스럽게 거론돼 당황한 것으로 전해졌다.FT에 따르면 시 주석이 다카이치 총리와 일본의 국방비 증액을 강하게 비판하자 트럼프 대통령은 북한의 위협이 커진 만큼 일본 정부가 안보에 적극적인 태도를 취해야만 한다고 답했다. FT는 일본의 가장 큰 안보 우려 대상은 북한이 아닌 중국이라고 짚으며, 트럼프 대통령이 회담에서 이 점을 직접 언급했는지는 불분명하다고 전했다.실제로 일본은 최근 방위백서에서 북한보다 중국이 제기하는 위협을 우선으로 언급해왔다. 2023년부터는 중국의 군사 활동과 대외적 태도를 ‘가장 큰 전략적 도전’이라고 규정했으며, 2026년 방위백서 초안 역시 최근 중국의 군사적 공세와 러시아와 중국 간 심화하는 군사 협력에 대해 ‘심각한 우려’를 표명하고 있다.양국 관계는 지난해 11월 다카이치 총리의 ‘대만 유사시 개입’ 시사 발언 이후 급격히 악화했다. 중국은 일본에 희토류의 이중 용도 수출 제한 등의 실질적인 조치와 함께 대일 비난 공세를 이어가고 있다.