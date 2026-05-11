美 베선트·中 허리펑, 정상회담 전 한국서 담판 왜

양국 경제사령탑 ‘서울 회동’

이미지 확대 스콧 베선트(왼쪽) 미국 재무장관·허리펑(오른쪽) 중국 부총리.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 스콧 베선트(왼쪽) 미국 재무장관·허리펑(오른쪽) 중국 부총리.

연합뉴스

세줄 요약 스콧 베선트 미국 재무장관과 허리펑 중국 부총리가 트럼프·시진핑 정상회담 전 서울에서 회담한다. 미중은 그동안 제3국에서 협상을 이어왔고, 이번에는 한국이 우호적 장소로 낙점됐다는 해석이 나왔다. 베선트·허리펑, 서울서 정상회담 전 담판

미중, 관례적 제3국 협상 장소로 한국 선택

일본 방문은 미일 현안 전달 성격으로 해석

2026-05-12 14면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 정상회담을 앞두고 미중 경제·무역 협상 대표가 서울에서 만난다.스콧 베선트 미국 재무장관은 10일(현지시간) 엑스에 “트럼프 대통령과 시 주석의 역사적 정상회담에 앞서 일본과 한국을 방문한다”고 밝혔다. 이어 12일 일본 도쿄에서 다카이치 사나에 총리와 가타야마 사쓰키 재무상 등을 만나 미일 경제 협력을 논의한 뒤, 13일 서울에서 허리펑 중국 부총리와 회담할 예정이라고 설명했다.미중은 그간 관례처럼 제3국에서 고위급 협상을 진행해왔다. 이번에는 다카이치 총리의 ‘대만 유사시’ 발언 이후 악화한 중일 관계 속에 한국이 협상 장소로 낙점됐다는 분석이 나온다. 일본과 비교해 한국이 미중 양측에 모두 우호적인 국가로 여겨지고 있다는 것이다. 트럼프 대통령이 집권 2기 들어 중국과 처음 정상회담을 가진 장소가 지난해 10월말 부산이기도 했다.반면 베선트 장관의 방일은 일본은행의 추가 금리 인상과 엔화 흐름, 다카이치 정권의 적극 재정 기조 등을 둘러싼 미국 측 메시지를 전달하기 위한 성격으로 해석된다. 한국 방문과 달리 미일 현안에 초점을 맞췄다는 의미다.미중 회담 사전조율에 집중해야 할 베선트 장관이 서울에서 우리 당국자를 만날 가능성은 현재로선 크지 않아 보인다. 구윤철 부총리는 11일 기자간담회에서 베선트 장관과의 회동 여부에 대해 “급한 사람 붙들어 놓고 이런저런 얘기를 하는 것보다 할 말이 있다면 할 수 있는 기회는 많다”면서 “현재로서는 만나자거나 면담계획이 잡혀 있지 않다”고 말했다.