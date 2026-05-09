북한군, 푸틴 앞 ‘사상 첫’ 행진…전승절 붉은광장에 새겨넣은 혈맹 (영상) [권윤희의 월드뷰]

군사밀착 공개 과시…김정은 방러는 불발

김정은, 축전서 “조약의무 이행에 책임적”

이미지 확대 9일(현지시간) 러시아 모스크바 붉은광장에서 열린 81주년 전승절 군사 행진에 북한군 부대가 참여한 것으로 확인됐다. 2026.5.9 모스크바 타스통신 닫기 이미지 확대 보기 9일(현지시간) 러시아 모스크바 붉은광장에서 열린 81주년 전승절 군사 행진에 북한군 부대가 참여한 것으로 확인됐다. 2026.5.9 모스크바 타스통신

9일(현지시간) 러시아 모스크바 붉은광장에서 열린 81주년 전승절 군사 행진에 북한군 부대가 참여한 것으로 확인됐다. 2026.5.9 모스크바 타스통신 닫기 이미지 확대 보기 9일(현지시간) 러시아 모스크바 붉은광장에서 열린 81주년 전승절 군사 행진에 북한군 부대가 참여한 것으로 확인됐다. 2026.5.9 모스크바 타스통신

이미지 확대 9일(현지시간) 러시아 모스크바 붉은광장에서 열린 전승절 81주년 기념 열병식에서 북한 군인들이 행진하고 있다. 2026.5.9 모스크바 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 9일(현지시간) 러시아 모스크바 붉은광장에서 열린 전승절 81주년 기념 열병식에서 북한 군인들이 행진하고 있다. 2026.5.9 모스크바 AFP 연합뉴스

이미지 확대 9일(현지시간) 러시아 모스크바 붉은광장에서 열린 전승절 81주년 기념 열병식에서 북한 군인들이 행진하고 있다. 2026.5.9 모스크바 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 9일(현지시간) 러시아 모스크바 붉은광장에서 열린 전승절 81주년 기념 열병식에서 북한 군인들이 행진하고 있다. 2026.5.9 모스크바 AFP 연합뉴스

이미지 확대 북한 군인들이 9일(현지시간) 러시아 모스크바 붉은광장에서 열린 전승절 81주년 기념 열병식에 참가하고 있다. 2026.5.9 모스크바 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 북한 군인들이 9일(현지시간) 러시아 모스크바 붉은광장에서 열린 전승절 81주년 기념 열병식에 참가하고 있다. 2026.5.9 모스크바 로이터 연합뉴스

이미지 확대 북한 군인들이 9일(현지시간) 러시아 모스크바 붉은광장에서 열린 전승절 81주년 기념 열병식에 참가하고 있다. 2026.5.9 모스크바 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 북한 군인들이 9일(현지시간) 러시아 모스크바 붉은광장에서 열린 전승절 81주년 기념 열병식에 참가하고 있다. 2026.5.9 모스크바 로이터 연합뉴스

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이미지 확대 9일(현지시간) 러시아 모스크바 붉은광장에서 열린 전승절 81주년 기념 열병식에서 북한 군인들이 행진하고 있다. 2026.5.9 모스크바 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 9일(현지시간) 러시아 모스크바 붉은광장에서 열린 전승절 81주년 기념 열병식에서 북한 군인들이 행진하고 있다. 2026.5.9 모스크바 AP 연합뉴스

이미지 확대 안드레이 벨로우소프 러시아 국방부 장관이 9일(현지시간) 러시아 모스크바 붉은광장에서 열린 전승절 81주년 기념 열병식에서 사열하고 있다. 옆으로 북한 군인이 보인다. 2026.5.9 모스크바 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 안드레이 벨로우소프 러시아 국방부 장관이 9일(현지시간) 러시아 모스크바 붉은광장에서 열린 전승절 81주년 기념 열병식에서 사열하고 있다. 옆으로 북한 군인이 보인다. 2026.5.9 모스크바 AP 연합뉴스

이미지 확대 북한 군인들이 9일(현지시간) 러시아 모스크바 붉은광장에서 열린 전승절 81주년 기념 열병식에 참가하고 있다. 2026.5.9 모스크바 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 북한 군인들이 9일(현지시간) 러시아 모스크바 붉은광장에서 열린 전승절 81주년 기념 열병식에 참가하고 있다. 2026.5.9 모스크바 로이터 연합뉴스

이미지 확대 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 9일(현지시간) 러시아 모스크바 붉은광장에서 열린 전승절 81주년 기념 열병식에서 참전용사와 대화하고 있다. 2026.5.9 모스크바 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 9일(현지시간) 러시아 모스크바 붉은광장에서 열린 전승절 81주년 기념 열병식에서 참전용사와 대화하고 있다. 2026.5.9 모스크바 AP 연합뉴스

이미지 확대 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 9일(현지시간) 러시아 모스크바 붉은광장에서 열린 전승절 81주년 기념 열병식에서 연설하고 있다. 2026.5.9 모스크바 EPA 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 9일(현지시간) 러시아 모스크바 붉은광장에서 열린 전승절 81주년 기념 열병식에서 연설하고 있다. 2026.5.9 모스크바 EPA 연합뉴스

이미지 확대 9일(현지시간) 러시아 모스크바 붉은광장에서 열린 전승절 81주년 기념 열병식에서 수호이(Su)-25 전투기 편대가 러시아 국기 색깔의 연기를 뿜어내고 있다. 2026.5.9 모스크바 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 9일(현지시간) 러시아 모스크바 붉은광장에서 열린 전승절 81주년 기념 열병식에서 수호이(Su)-25 전투기 편대가 러시아 국기 색깔의 연기를 뿜어내고 있다. 2026.5.9 모스크바 AP 연합뉴스

세줄 요약 북한군 부대가 러시아 전승절 열병식에 처음 참가해 붉은광장을 행진했다. 쿠르스크 전투에 투입된 부대가 등장했고, 김정은은 방러 대신 푸틴에게 축전을 보내 북러 조약 이행과 혈맹을 강조했다. 북한군, 러 전승절 열병식 첫 참가

쿠르스크 참전 부대, 붉은광장 행진

김정은 축전으로 북러 혈맹 강조

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러시아의 제2차 세계대전 승리 기념일(전승절) 열병식에 북한군 부대가 처음으로 참가했다. 지난해 5인 대표단을 파견하는 데 그쳤던 북한이 우크라이나 전쟁 파병 1년 반 만에 부대 단위 행진까지 나서면서, 파병 계기에 혈맹으로 발전한 북러 간 군사밀착은 절정으로 치닫는 모습이다.러시아 관영 타스통신은 9일(현지시간) 소셜미디어를 통해 모스크바 붉은광장에서 열린 81주년 전승절 군사 퍼레이드 영상을 공개했다. 영상에는 정복을 입고 총을 든 북한군 부대가 대열을 맞춰 행진하는 모습이 담겼다. 행렬 맨 앞에는 북한 인공기와 러시아 전승절 기념기를 든 기수가 섰다.북한군이 붉은광장에 등장하자 신홍철 주러 북한대사를 비롯한 북한 측 인사들은 관람석에서 박수로 환영했다. 타스통신은 러시아 전승절 퍼레이드에 북한군 부대가 직접 참여한 것은 이번이 처음이라고 전했다.북한은 지난해 80주년 전승절 행사 때 김영복 조선인민군 총참모부 부총참모장 등 5인의 군 대표단과 신홍철 대사를 보내 푸틴 대통령과 악수를 나눴지만, 부대 자체가 열병식에 참가하지는 않았다.로이터·AP통신은 붉은광장에서 행진한 북한군이 러시아 쿠르스크 지역에서 러시아군과 함께 참전한 부대 소속이라고 보도했다. 그러면서 이번 열병식 행진은 우크라이나와의 전쟁에 병력을 지원한 “북한에 대한 예우”의 의미가 담겼다고 분석했다.쿠르스크는 우크라이나와 국경을 맞댄 러시아 서남부 지역으로 2024년 8월 우크라이나군에 일부를 점령당했다.북한은 파병을 통해 러시아가 쿠르스크를 재탈환하는 데 결정적 기여를 했고, 러시아는 지난해 4월 26일 쿠르스크 영토 회복을 공식 선언했다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 작년 말 쿠르스크주 전투에 참전한 북한군 지휘부에 훈장을 수여한 것으로 전해졌다.‘쿠르스크 해방’ 1주년(4월 26일)을 전후해 러시아 장관급 인사들의 잇단 방북이 이어지면서 김정은 국무위원장의 러시아 방문 가능성이 거론됐지만, 이번 전승절 행사 참석자 명단에 북한은 포함되지 않았고 김 위원장의 방러도 이뤄지지 않았다.대신 김 위원장은 이날 푸틴 대통령에게 전승절 81주년 축전을 보내 북러 동맹을 강조했다.김 위원장은 축전에서 “조로(북러) 국가 간 조약의 의무 이행에 언제나 책임적일 것”이라며 “평양은 언제나 당신과 형제적 러시아 인민과 함께 있을 것”이라고 밝혔다. 김 위원장은 푸틴 대통령을 “가장 친근한 동지”, “친애하는 블라디미르 블라디미로비치”로 호명했다.붉은광장은 러시아의 전승 서사와 국가 정체성이 압축된 상징 공간이다.이 무대에 북한군 부대가 오른 것은 단순 우방을 넘어 ‘함께 싸운 동맹’의 서사를 부여하는 정치적 연출에 가깝다. 러시아가 북한군을 자국 최대 국가 의례에 합류시킴으로써 ‘실제 전쟁 기여 세력’으로 사실상 공개 인정한 셈이다.북러 군사협력이 비공개·반(半)공식 파병과 무기 거래의 영역을 넘어, 공개적으로 연출되는 동맹 의례의 단계로 격상됐음을 보여주는 장면이다.쿠르스크 작전 참여 부대 출신이 포함되면서 이번 행진은 ‘실전을 치른 군대’의 데뷔 성격을 띠게 됐다.김 위원장 방러 대신 군사 의례라는 단일한 통로로만 동맹을 가시화한 것도 눈길을 끈다.다자 외교의 ‘여러 명 중 한 명’으로 소비되는 것을 피해온 김 위원장이 독자적 의전 방식을 유지하면서도, 군사 차원의 결속만은 따로 떼어 부각하는 선별적 노출 전략으로 읽힌다.북러 ‘포괄적 전략적 동반자 관계 조약’은 2024년 6월 체결돼 같은 해 12월 발효됐다. 일방이 무력 침공을 받을 경우 상호 군사 지원을 명시한(4조) 사실상의 동맹 조약이다.그동안 이 조항은 파병이라는 형태로 작동해 왔으며, 부대 단위 군사 의례를 통해 양국이 가시적으로 공유한 것은 이번이 처음이다.김 위원장이 축전에서 “조로 국가 간 조약의 의무 이행에 언제나 책임적일 것”이라고 명시한 것도 이 조항의 작동 의지를 거듭 확인한 신호로 읽힌다.정상급 손님이 빠진 자리에 북한 부대가 행진하면서, 군사외교 영역에서는 북한이 러시아 고립 탈피 메시지의 가장 가시적인 카드로 떠올랐다.중국이 러시아를 지원하면서도 직접 군사 개입은 회피해 온 흐름과 대비되며, 군사적 ‘실질 지원국’으로서 북한의 비중이 부쩍 올라간 것으로 평가된다.또한 이미 드러난 포탄 공급에 더해, 탄도미사일 운용·기술 협력 가능성, 방공·정찰위성·잠수함 기술 협력, 합동 군사훈련 가능성 등 그동안 의혹 단계에 머물렀던 영역도 ‘정치적으로 공개 가능한 관계’의 우산 아래로 들어왔다.북한은 유엔 안전보장이사회 결의로 군사 협력이 광범위하게 금지된 제재 대상국이다. 그 결의를 채택한 안보리 상임이사국 러시아가, 같은 북한군 부대를 자국 최대 국가 의례에 공식 행진시켰다.러시아는 이미 2024년 3월 안보리 대북제재위원회 전문가 패널 임기 연장 결의에 거부권을 행사해 패널을 해체시킨 바 있다. 안보리 제재 체제의 균열이 이번 장면에서 한층 또렷해졌다.이번 행사는 트럼프 미국 대통령 중재로 러시아와 우크라이나가 9∼11일 3일간 휴전에 들어간 가운데 열렸다.열병식을 주재한 푸틴 대통령은 연설에서 “위대한 승리자 세대의 위업이 오늘날 특별군사작전을 수행하는 장병들을 고무하고 있다”며 우크라이나 전쟁의 정당성을 거듭 주장했다.그는 또 나토(북대서양조약기구)가 지원하는 세력에 맞서 싸우고 있다는 취지의 주장을 펴며 우크라이나 전쟁을 ‘조국 수호 전쟁’으로 거듭 규정했다.올해 81주년 열병식은 2008년 이후 처음으로 탱크와 미사일 등 중장비 없이 행진 부대만으로 진행됐다. 러시아 측은 우크라이나의 드론 공격과 테러 위험을 고려한 조치라고 설명했다.현장 취재도 크렘린궁 출입기자단 등 일부에만 제한적으로 허용됐고, 행사 당일 모스크바 도심 일부 지역에서는 모바일 인터넷·문자 서비스가 차단됐다.