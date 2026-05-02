美 “주독미군 5000명 철수”…나토 방위체계 영향 촉각

세줄 요약 미국 국방부가 독일에 주둔한 미군 약 5000명을 6~12개월 안에 철수하기로 했다. 유럽 내 병력 배치 재검토 결과이며, 독일의 핵심 기지와 나토 방위체계에 미칠 영향이 관심을 모은다. 독일 주둔 미군 5000명 철수 결정

6~12개월 내 완료 예정, 재배치 결과

나토 방위체계 영향 여부 촉각

이미지 확대 피트 헤그세스 국방장관. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 피트 헤그세스 국방장관. AP 연합뉴스

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미국 국방부가 독일에 주둔 중인 미군 약 5000명을 철수하기로 했다.AP통신은 1일(현지시간) 국방부 발표를 인용해 이번 철수가 향후 6~12개월 내 완료될 예정이라고 보도했다. 숀 파넬 국방부 수석대변인도 관련 계획을 확인하며, 유럽 내 병력 배치 재검토 결과에 따른 조치라고 설명했다.미군은 현재 유럽 전역에 약 8만6000명 규모로 배치돼 있으며, 이 가운데 약 3만9000명이 독일에 주둔하고 있다. 독일은 유럽 내 미군의 핵심 거점으로, 라인란트팔츠주 람슈타인 공군기지와 바덴뷔르템베르크주 슈투트가르트 등에 주요 지휘 시설이 위치해 있다.이번 철수 조치가 북대서양조약기구(NATO) 방위 체계에 미칠 영향에도 관심이 쏠린다. 앞서 도널드 트럼프 대통령은 독일과의 갈등 속에서 주독미군 감축 가능성을 시사한 바 있다.