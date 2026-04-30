‘멜라니아 과부’ 발언 후폭풍…  디즈니 방송 면허 조기 심사

트럼프 “키멀 즉시 해고하라” 응징

연방통신위원회, 갱신 2년 앞당겨

이미지 확대 방송인 지미 키멀. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 방송인 지미 키멀. AP 연합뉴스

세줄 요약 지미 키멀의 멜라니아 여사 관련 ‘예비과부’ 발언이 논란이 되자 트럼프 대통령이 해고를 요구했다. 이어 FCC는 ABC 모회사 디즈니에 방송 면허 갱신 신청서를 다음달 28일까지 제출하라고 지시하며 조기 심사에 들어갔다. 키멀의 멜라니아 발언 논란과 트럼프 해고 요구

FCC, 디즈니 ABC 방송 면허 갱신 조기 심사 착수

실제 면허 취소는 행정절차상 쉽지 않다는 관측

2026-04-30 12면

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‘과부 발언 논란’과 관련해 도널드 트럼프 미국 대통령이 ABC 간판 토크쇼 진행자인 지미 키멀의 해고를 요구한 가운데, 미 연방통신위원회(FCC)가 ABC 방송망을 보유한 디즈니의 방송 면허 조기 심사에 들어갔다.28일(현지시간) 로이터통신 등에 따르면 FCC는 이날 토크쇼 ‘지미 키멀 라이브!’를 방송한 ABC방송의 모회사 디즈니에 다음달 28일까지 면허 갱신 신청서를 제출하라고 지시했다. 이는 당초 2028년 10월로 예정됐던 갱신 시점을 2년 이상 앞당긴 것이다.키멀은 지난 23일 방송에서 백악관 출입기자단 만찬을 패러디하며 멜라니아 트럼프 여사를 두고 “예비과부가 될 것 같은 분위기를 풍긴다”고 말했고, 이틀 뒤 행사장에서 트럼프 대통령 암살 시도가 발생했다. 이후 멜라니아 여사는 키멀이 “증오와 폭력을 조장한다”고 비판했고, 트럼프 대통령은 그를 해고해야한다고 주장했다.다만 FCC가 향후 ABC방송의 면허 취소를 시도하더라도 행정법원 심리를 거치는 복잡한 절차를 밟아야 한다고 로이터는 전했다. 이에 따라 실제 면허 박탈까지 이어지기는 쉽지 않을 것이라는 관측이 나온다.한편 해당 토크쇼는 지난해 가을에도 트럼프 정부의 압박으로 방송이 일시 중단된 적이 있다. 트럼프 지지자인 보수파 인플루언서이자 총격으로 살해 당한 찰리 커크에 대한 키멀의 발언으로 논란이 됐다. 하지만 방송 중지에 대한 전국적인 반발로 인해 프로그램은 재개됐다.