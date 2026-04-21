트럼프, 휴전 시한 하루 늘려...이란 협상 참석 검토

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터 연합뉴스

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도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 휴전 시한을 22일 저녁(미 동부시간 기준·한국시간 23일 오전)으로 하루 늘리고 추가 연장 가능성은 거의 없다고 밝혔다. 이란과의 협상 시한을 벌면서도 데드라인을 부각하며 압박하려는 의도로 보인다. 미군의 대이란 해상봉쇄는 합의가 체결될 때까지 풀지 않겠다는 입장을 고수했다.트럼프 대통령은 20일 블룸버그통신과의 전화 인터뷰에서 이란과의 2주 휴전 종료 시점에 대해 “워싱턴DC 시간으로 수요일(22일) 저녁”이라고 말했다. 미국과 이란은 지난 7일 휴전에 합의한 터라 당초 화요일인 21일까지가 2주 휴전 시한으로 여겨졌다. 하지만 기점을 탄력적으로 해석해 사실상 휴전 기간을 하루 늘려 잡은 것으로 풀이된다. 그는 JD 밴스 부통령이 이날 중 이란과의 협상을 위해 파키스탄으로 떠날 것이라면서 21일부터 협상이 시작된다고 덧붙였다.트럼프 대통령은 휴전을 연장할 가능성에 대해서는 “매우 작다”면서 미군의 대이란 해상 봉쇄는 합의가 체결될 때까지 계속될 것이라고 강조했다. 협상이 타결되지 않을 경우 전투가 즉각 재개되느냐는 질문에는 “합의가 없다면 분명히 그럴 것으로 예상한다”고 답했다. 그는 “서둘러 나쁜 합의를 하지 않을 것”이라며 시간이 충분하다고 했다. 이어 회담에 직접 참석하고 싶다면서도 그럴 필요는 없을 것이라고 했다.한편, 폭스뉴스 진행자 마리아 바티로모는 이날 엑스(X)에 글을 올려 “트럼프 대통령이 ‘오늘밤 합의가 이뤄질 것’이라고 했다”고 전했다. 트럼프 대통령의 블룸버그통신 인터뷰에 따르면 협상은 21일부터라 ‘오늘밤 합의’는 불가능하다. 트럼프 대통령의 오락가락 발언으로 혼선이 빚어지는 가운데 협상 전망이 불투명한 상황에서 의도적으로 혼란스러운 발언을 내놓는 것 아니냐는 관측도 있다.미국의 자국 선박 나포에 반발해 종전 협상에 불참할 가능성을 시사했던 이란은 입장을 바꿔 긍정적으로 검토 중인 것으로 알려졌다. 로이터통신은 이란 고위 관리가 이같이 말했다면서도 “아직 최종 결정되지는 않았다”고 했다고 전했다. 이란 군부와 연계된 타스님뉴스에 따르면 이란 측 관계자는 “이란의 참석은 특정한 선행조건들의 이행 여부에 달렸다”며 “미국의 해상봉쇄는 협상의 근본적인 장애물로 이 문제가 중재국 파키스탄을 통해 (미국에) 전달됐고 파키스탄은 트럼프 대통령과 이를 논의했다”고 말했다.마수드 페제시키안 이란 대통령은 엑스에서 “약속을 준수하는 것이야말로 의미 있는 대화의 기초”라며 “미국 정부의 과거 행적과 행태에 대해 이란 내부에는 여전히 깊은 역사적 불신이 남아 있다”고 밝혔다.