팔뚝에 ‘모기 떼’가 시커멓게 우르르…호주 실험실 ‘먹이’ 주는 방법 봤더니

이미지 확대 실험실 모기에게 직접 팔을 내민 호주 연구원. 수십 마리가 피를 빨아먹는 장면이 소셜미디어(SNS)에서 화제를 모았다. SNS 캡처 닫기 이미지 확대 보기 실험실 모기에게 직접 팔을 내민 호주 연구원. 수십 마리가 피를 빨아먹는 장면이 소셜미디어(SNS)에서 화제를 모았다. SNS 캡처

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호주 멜버른의 한 곤충학자가 실험실에서 키우는 모기들에게 자신의 팔을 내밀어 직접 피를 먹이는 영상을 공개해 전 세계 누리꾼들을 놀라게 했다. 수십 마리 모기에 물린 팔이 빨갛게 부어오르는 모습이 공개되자 많은 사람들이 충격과 함께 궁금증을 나타냈다.18일 뉴스18 등 외신에 따르면, 멜버른에서 모기를 연구하는 한 연구원은 인스타그램에 실험실 모기 집단을 관리하는 과정을 담은 영상을 올렸다.영상 속 연구원은 모기가 가득 든 상자를 테이블 위에 놓고, 상자에 연결된 튜브에 손을 집어넣는다. 그러자 모기들이 이 연구원의 팔로 몰려들어 피를 빨아먹기 시작한다.모기들이 배불리 피를 먹은 뒤 팔을 꺼낸 모습은 보는 이들을 깜짝 놀라게 했다. 팔 전체가 빨갛게 변했고 수십 개 물린 자국이 빼곡했다.하지만 연구원은 이 정도 반응은 감당할 만하다면서 왜 이런 방법을 쓰는지 설명했다. 인공 혈액 공급 시스템은 준비하고 치우는 데 시간이 많이 걸려서 인간이 직접 피를 공급하는 방식이 훨씬 효율적이라는 것이다.또한 이 연구원은 “실험실에서 키우는 모기들은 모두 실험실에서만 여러 세대에 걸쳐 사육된 개체라서 안전하다”며 “모기들이 인공 시스템에 적응하면 실험 결과가 달라질 수 있기 때문에, 자연스러운 방법으로 먹이를 주는 게 가장 좋다”고 덧붙였다.연구실에는 이처럼 자신의 피를 제공하는 자원자가 여러 명 있다고 한다. 각자 담당하는 모기 집단을 정해서 ‘먹이’를 준다는 것이다. 피를 먹은 암컷 모기들은 사포 표면에 알을 낳는다.“도대체 왜 모기를 키우는 건가요?”라는 질문부터, “실험용이면 몇 마리면 충분하지 않나요?”라는 의문까지 다양했다. “겨우 일주일밖에 못 사는데 이런 고생을 하다니”, “뎅기열이나 말라리아 같은 병은 괜찮은 거예요?” 등 반응도 있었다.