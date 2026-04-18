외계인 실재하나?…트럼프 “UFO 문서 곧 공개” 파장

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 2026년 4월 17일(현지시간) 애리조나주 피닉스 드림시티교회에서 열린 ‘터닝포인트 USA’ 행사에서 연설하고 있다. AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령이 2026년 4월 17일(현지시간) 애리조나주 피닉스 드림시티교회에서 열린 ‘터닝포인트 USA’ 행사에서 연설하고 있다. AP 뉴시스

이미지 확대 미확인비행물체(UFO) 3D 이미지. 123rf 닫기 이미지 확대 보기 미확인비행물체(UFO) 3D 이미지. 123rf

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“매우 흥미로운 문서를 찾았다.”도널드 트럼프 미국 대통령이 미확인비행물체(UFO) 관련 자료 공개를 예고하면서 다시 한번 ‘외계인 논쟁’에 불을 붙였다. 다만 미국 정부는 지금까지 외계 생명체 존재를 입증할 증거는 없다는 입장을 유지하고 있어, 이번 발표 역시 실체보다 정치적 메시지에 무게가 실린 것 아니냐는 관측이 나온다.17일(현지시간) 로이터 통신에 따르면 트럼프 대통령은 이날 애리조나주에서 열린 보수 성향 단체 ‘터닝포인트 USA’ 행사에서 “매우 흥미로운 문서들을 많이 발견했다”며 “조만간 공개가 시작되면 사람들이 직접 사실 여부를 확인할 수 있을 것”이라고 밝혔다.이번 발언은 트럼프 대통령이 지난 2월 연방정부에 UFO와 외계 생명체, 미확인 이상현상(UAP) 관련 문서를 검토해 공개하라고 지시한 데 따른 후속 발언이다. 당시 트럼프 대통령은 “기밀을 확인하라”고 지시하면서도 외계 생명체 존재 여부에 대해서는 “확신하지 못한다”고 선을 그은 바 있다.특히 이번 조치는 버락 오바마 전 대통령의 발언 이후 이뤄졌다는 점에서 주목된다. 오바마 전 대통령은 한 팟캐스트 인터뷰에서 외계 생명체 존재 가능성을 언급해 논란이 일었고, 이후 “우주가 워낙 광대해 생명체 존재 가능성이 높다는 의미”라고 해명했다. 트럼프 대통령은 이를 두고 “기밀을 누설했다”고 비판했다.다만 미국 정부의 공식 입장은 일관된다. 외계 생명체가 지구를 방문했거나 추락했다는 증거는 확인되지 않았다는 것이다. 미 국방부는 2024년 보고서에서도 제2차 세계대전 이후 축적된 조사 결과를 바탕으로 “외계 기술을 입증할 증거는 발견되지 않았다”며 “대부분의 목격 사례는 일반 물체나 자연 현상을 오인한 것”이라고 결론 내렸다.이 때문에 트럼프 대통령의 이번 ‘UFO 문서 공개’ 발언 역시 실제 새로운 증거 공개보다는 지지층 결집을 위한 정치적 메시지일 가능성이 크다는 분석이 나온다. 과거에도 미확인 비행물체 관련 발언은 반복돼 왔지만, 결정적인 물증으로 이어진 사례는 없었기 때문이다.