어릴 적 갖고 놀던 카드 3장…20년 만에 ‘5000만원’ 됐다

이미지 확대 해외에서 수천만원 호가에 거래되는 ‘스카이리지 리자몽 홀로’ 카드. 해외 온라인 커뮤니티 캡처 닫기 이미지 확대 보기 해외에서 수천만원 호가에 거래되는 ‘스카이리지 리자몽 홀로’ 카드. 해외 온라인 커뮤니티 캡처

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영국의 한 교사가 20년 만에 다락방에서 찾아낸 어릴 적 모았던 포켓몬 희귀 카드 3장이 수천만원의 가치를 지닌 것으로 밝혀져 화제다.12일(현지시간) BBC 등 외신에 따르면 영국의 교사 앤드루 브라운드는 다락방을 정리하다 20년 전 수집했던 포켓몬 카드를 발견했다. 그는 이 카드 3장을 오는 16일 열리는 경매에 내놓기로 했다. 이 카드들은 총 2만 5000파운드(약 5000만원)에 팔릴 것으로 예상된다. 브라운드는 낙찰 대금을 결혼식 비용으로 사용할 계획이다.가장 비싼 카드는 최상 상태의 ‘스카이리지 리자몽 홀로’ 카드다. 약 8000~1만 2000파운드(약 1600만~2400만원)에 팔릴 것으로 보인다. 상태가 약간 떨어지는 또 다른 카드는 7000~1만 파운드(약 1400만~2000만원)에 낙찰될 전망이다. 리버스 홀로 버전은 1600~2200파운드(약 320만~440만원) 수준이다.브라운드는 8살부터 15살까지 포켓몬 카드를 모았다. 대부분은 오래 만지작거리며 놀아 상태가 좋지 않았다.오랜 기간 카드를 잊고 지내던 그는 다락방을 정리하다 깡통 안에서 포장 그대로 보관된 카드 몇 장을 발견했다. 전문 수집가인 친구에게 보여준 뒤에야 그 가치를 알게 됐다.브라운드는 “리자몽 카드 가격을 듣고 어지러울 정도로 놀랐다”며 “원래 포장 상태로 보관된 카드를 찾을 줄은 몰랐다”고 말했다.