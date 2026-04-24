KLPGA 첫 타이틀 방어전 김민선 “지난해 잘 쳤던 기억 새록새록 나요”

덕신 EPC 챔피언십 오늘 티오프

이미지 확대 한국여자프로골프(KLPGA)투어 덕신 EPC 챔피언십을 앞두고 23일 충북 충주시 킹스데일GC에서 열린 공식 기자회견에 참석한 선수들이 각오를 밝히고 있다. 왼쪽부터 박지영, 이예원, 지한솔, 김민선, 박현경, 유현조.

대회조직위원회 제공 닫기 이미지 확대 보기 한국여자프로골프(KLPGA)투어 덕신 EPC 챔피언십을 앞두고 23일 충북 충주시 킹스데일GC에서 열린 공식 기자회견에 참석한 선수들이 각오를 밝히고 있다. 왼쪽부터 박지영, 이예원, 지한솔, 김민선, 박현경, 유현조.

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2026-04-24 B6면

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“지난해 이 대회 최종 라운드에서 잘 쳤던 기억이 새록새록하다.”한국여자프로골프(KLPGA)투어 덕신 EPC 챔피언십 2연패에 도전하는 김민선(23)은 대회 개막을 하루 앞둔 23일 충북 충주시 킹스데일GC에서 열린 공식 기자회견에서 “처음 맞는 타이틀 방어전이라 떨린다”면서도 “지난주 기운을 이어받아 좋은 결과를 만들고 싶다”고 자신감을 숨기지 않았다. 김민선은 “연습 라운드를 돌아보니 티박스 몇 군데가 이동했을 뿐 코스는 지난해와 큰 차이가 없었다”면서 “오늘은 지난해 실수했던 곳에서 집중해서 연습했다”고 말했다.김민선은 지난 19일 넥센·세인트나인 마스터스에서 사흘 내내 선두를 놓치지 않는 와이어 투 와이어 우승을 차지했다. 김민선으로선 덕신 EPC 챔피언십이 2연패와 2연승을 동시에 노릴 수 있는 기회인 셈이다. 기자회견에 동석한 통산 10승의 고참 선수 박지영이 “이미 이번 시즌에 우승을 한 번 했으니까 아무 부담이 없을 것”이라고 거들자 김민선도 고개를 끄덕였다.이날 기자회견에 나선 김민선, 박지영, 이예원, 박현경, 지한솔, 유현조는 이번 대회 승부를 가를 핵심 요소로 아이언 샷과 그린 플레이를 꼽았다. 이들은 하나같이 바람과 그린 스피드가 변수라고 입을 모았다.박지영은 “그린이 크고 굴곡이 심해 어디에 공을 떨구느냐가 중요하다”고 말했고, 이예원은 “두 번째 샷에 집중하면서 공격적 플레이보다 방어적 플레이로 타수를 잘 지켜야 한다”고 밝혔다. 김민선은 “코스 난도 자체가 높아서 버디를 잡는 게 어렵다. 퍼트 거리가 많이 남았을 때 타수를 잃는 경우가 많이 생길 수 있다”고 설명했다. 지난해 이 대회에서 나흘 동안 11언더파를 쳤던 김민선은 “올해 대회는 작년과 달리 3라운드 대회로 열리는데 우승 스코어는 비슷할 것 같다”고 전망했다. 다른 선수들이 11언더파에서 12언더파를 예상했지만 이예원은 “10언더파를 넘기 힘들 것 같다”고 코스를 다른 선수보다 어렵게 평가했다.