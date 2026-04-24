[김동완의 오늘의 운세] 2026년 4월 26일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 4월 26일

입력 2026-04-24 03:02
수정 2026-04-24 03:02
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48년생 : 집안이 화목해 마음이 편하다.

60년생 : 어려움 없이 순조롭다.

72년생 : 수입이 좋은 날이다.

84년생 : 막혔던 일이 서서히 풀린다.

96년생 : 기다리던 소식을 듣는다.



49년생 : 맡은 일에 충실하면 좋다.

61년생 : 횡재수가 있어 기쁘다.

73년생 : 주머니 사정이 좋아진다.

85년생 : 행운이 가까이 온다.

97년생 : 어려운 고비가 쉽게 해결된다.

호랑이

50년생 : 귀인의 도움을 받는다.

62년생 : 커다란 성과가 있다.

74년생 : 즐거운 자리에 초대받는다.

86년생 : 복이 충만하고 신수가 좋다.

98년생 : 생활의 리듬을 살리면 좋다.

토끼

51년생 : 걱정하던 일이 해결된다.

63년생 : 문서에서 큰 이익이 있다.

75년생 : 우연히 행운이 따른다.

87년생 : 운이 천천히 들어온다.

99년생 : 소망한 일이 이루어진다.



52년생 : 명예가 서서히 오른다.

64년생 : 시간이 해결해 준다.

76년생 : 때를 기다리면 행운이 있다.

88년생 : 고민이 점차 사라진다.

00년생 : 사람만 조심하면 운이 따른다.



53년생 : 하는 일이 잘 풀린다.

65년생 : 생활에 여유가 생긴다.

77년생 : 집안에 부귀가 따른다.

89년생 : 대인 관계가 좋아진다.

01년생 : 신용을 지키면 득이 있다.



54년생 : 반가운 사람을 만난다.

66년생 : 매사 뜻대로 흐른다.

78년생 : 재물운이 따른다.

90년생 : 대인 관계가 원만하다.

02년생 : 가는 곳마다 길운이 있다.



55년생 : 서로 믿음을 가지면 좋다.

67년생 : 힘들수록 용기를 내라.

79년생 : 좋은 사람을 만난다.

91년생 : 조금만 기다리면 행운이 온다.

03년생 : 기다리던 소식이 들어온다.

원숭이

56년생 : 아랫사람의 협조를 받는다.

68년생 : 많은 이득이 생긴다.

80년생 : 맡은 일에 충실하면 좋다.

92년생 : 귀인의 도움으로 소원을 이룬다.

04년생 : 오늘은 마음껏 움직여도 좋다.



57년생 : 안정을 우선하면 좋다.

69년생 : 희망을 가지면 성취가 따른다.

81년생 : 매사 순조롭다.

93년생 : 귀인의 도움을 받는다.

05년생 : 마음의 부담이 사라진다.



58년생 : 부부 사이가 좋아진다.

70년생 : 운이 서서히 풀린다.

82년생 : 차분하면 횡재수가 있다.

94년생 : 노력의 성과가 따른다.

06년생 : 새로운 일에서 수익이 있다.

돼지

59년생 : 가정이 안정된다.

71년생 : 쉽게 풀려 걱정이 적다.

83년생 : 적극적으로 도전해도 좋다.

95년생 : 운이 상승세를 탄다.

07년생 : 운이 트이는 흐름이다.
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