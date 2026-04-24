[김동완의 오늘의 운세] 2026년 4월 24일

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48년생 : 귀인의 만남을 소중히 하면 좋다.60년생 : 즐거운 하루가 된다.72년생 : 성실한 일에 보답이 따른다.84년생 : 문서와 금전에서 이익이 있다.96년생 : 노력하면 소득이 따른다.49년생 : 좋은 일이 생긴다.61년생 : 현재 일에 충실하면 어려움이 풀린다.73년생 : 운이 좋으니 마음껏 행동해도 된다.85년생 : 인기가 올라 행운이 상승한다.97년생 : 믿음을 가지고 임하는 것이 좋다.호랑이50년생 : 친절함이 기쁨을 부른다.62년생 : 신수가 태평해 걱정이 없다.74년생 : 새로운 도전에서 성과가 있다.86년생 : 부러울 것이 없는 하루다.98년생 : 행운이 기다리는 흐름이다.토끼51년생 : 사람을 만나는 일이 좋다.63년생 : 운이 서서히 풀리기 시작한다.75년생 : 성공의 길로 들어선다.87년생 : 자신감을 가지면 이득이 있다.99년생 : 무리하지 말고 계획을 세워라.52년생 : 건강을 돌보면 재물운도 따른다.64년생 : 시비 거리가 생기나 곧 해결된다.76년생 : 행운이 다가오는 날이다.88년생 : 마음을 너그럽게 가지면 운이 오른다.00년생 : 오늘은 전반적으로 길하다.53년생 : 즐겁고 만족스러운 하루다.65년생 : 굳은 마음이 건강을 지킨다.77년생 : 재물과 명예운이 높다.89년생 : 추진하는 일이 성공한다.01년생 : 일이 이제야 정리된다.54년생 : 희망찬 결과가 곧 나타난다.66년생 : 일이 순조롭게 진행된다.78년생 : 일을 천천히 시작하는 것이 좋다.90년생 : 좋은 소식만 접한다.02년생 : 베풀면 좋은 뜻으로 돌아온다.55년생 : 일의 성과가 서서히 드러난다.67년생 : 어려움이 곧 사라진다.79년생 : 경사가 있어 즐겁다.91년생 : 최선을 다하면 대길하다.03년생 : 뜻대로 일이 풀린다.원숭이56년생 : 새로운 일 시작도 무방하다.68년생 : 가는 곳마다 이익이 있다.80년생 : 집안에 기쁨이 가득하다.92년생 : 몸과 마음이 편안하다.04년생 : 사업운이 이제야 풀린다.57년생 : 바라던 일이 이루어진다.69년생 : 인기와 신뢰가 높아진다.81년생 : 재운이 트여 여유가 생긴다.93년생 : 새로운 일에 접근해도 좋다.05년생 : 친지와 즐거움을 나눈다.58년생 : 이동하기에 좋은 날이다.70년생 : 자녀에게 관심을 가지면 좋다.82년생 : 가족과 시간을 보내면 좋다.94년생 : 새로운 만남에 기쁨이 있다.06년생 : 아랫사람에게서 기쁜 소식이 있다.돼지59년생 : 자신의 뜻대로 밀고 나가도 된다.71년생 : 작은 소망이 이루어진다.83년생 : 새로운 길이 열려 고민이 끝난다.95년생 : 기다리면 행운이 찾아온다.07년생 : 업무에 최선을 다하면 좋다.