[김동완의 오늘의 운세] 2026년 4월 24일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 4월 24일

입력 2026-04-24 03:02
수정 2026-04-24 03:02
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48년생 : 귀인의 만남을 소중히 하면 좋다.

60년생 : 즐거운 하루가 된다.

72년생 : 성실한 일에 보답이 따른다.

84년생 : 문서와 금전에서 이익이 있다.

96년생 : 노력하면 소득이 따른다.



49년생 : 좋은 일이 생긴다.

61년생 : 현재 일에 충실하면 어려움이 풀린다.

73년생 : 운이 좋으니 마음껏 행동해도 된다.

85년생 : 인기가 올라 행운이 상승한다.

97년생 : 믿음을 가지고 임하는 것이 좋다.

호랑이

50년생 : 친절함이 기쁨을 부른다.

62년생 : 신수가 태평해 걱정이 없다.

74년생 : 새로운 도전에서 성과가 있다.

86년생 : 부러울 것이 없는 하루다.

98년생 : 행운이 기다리는 흐름이다.

토끼

51년생 : 사람을 만나는 일이 좋다.

63년생 : 운이 서서히 풀리기 시작한다.

75년생 : 성공의 길로 들어선다.

87년생 : 자신감을 가지면 이득이 있다.

99년생 : 무리하지 말고 계획을 세워라.



52년생 : 건강을 돌보면 재물운도 따른다.

64년생 : 시비 거리가 생기나 곧 해결된다.

76년생 : 행운이 다가오는 날이다.

88년생 : 마음을 너그럽게 가지면 운이 오른다.

00년생 : 오늘은 전반적으로 길하다.



53년생 : 즐겁고 만족스러운 하루다.

65년생 : 굳은 마음이 건강을 지킨다.

77년생 : 재물과 명예운이 높다.

89년생 : 추진하는 일이 성공한다.

01년생 : 일이 이제야 정리된다.



54년생 : 희망찬 결과가 곧 나타난다.

66년생 : 일이 순조롭게 진행된다.

78년생 : 일을 천천히 시작하는 것이 좋다.

90년생 : 좋은 소식만 접한다.

02년생 : 베풀면 좋은 뜻으로 돌아온다.



55년생 : 일의 성과가 서서히 드러난다.

67년생 : 어려움이 곧 사라진다.

79년생 : 경사가 있어 즐겁다.

91년생 : 최선을 다하면 대길하다.

03년생 : 뜻대로 일이 풀린다.

원숭이

56년생 : 새로운 일 시작도 무방하다.

68년생 : 가는 곳마다 이익이 있다.

80년생 : 집안에 기쁨이 가득하다.

92년생 : 몸과 마음이 편안하다.

04년생 : 사업운이 이제야 풀린다.



57년생 : 바라던 일이 이루어진다.

69년생 : 인기와 신뢰가 높아진다.

81년생 : 재운이 트여 여유가 생긴다.

93년생 : 새로운 일에 접근해도 좋다.

05년생 : 친지와 즐거움을 나눈다.



58년생 : 이동하기에 좋은 날이다.

70년생 : 자녀에게 관심을 가지면 좋다.

82년생 : 가족과 시간을 보내면 좋다.

94년생 : 새로운 만남에 기쁨이 있다.

06년생 : 아랫사람에게서 기쁜 소식이 있다.

돼지

59년생 : 자신의 뜻대로 밀고 나가도 된다.

71년생 : 작은 소망이 이루어진다.

83년생 : 새로운 길이 열려 고민이 끝난다.

95년생 : 기다리면 행운이 찾아온다.

07년생 : 업무에 최선을 다하면 좋다.
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