초유의 ‘이중 봉쇄’… 세계 경제 ‘수렁’

美, 이란 해상 전면 통제로 ‘역봉쇄’

원유 수출·무기·물자 제공 차단 나서

트럼프 “협상 하든 말든 상관없어”

이란 “오판 땐 죽음의 소용돌이될 것”

이미지 확대 세계 평화 흔드는 두 정상 도널드 트럼프 미국 대통령이 12일(현지시간) 메릴랜드주 앤드루스 합동기지에 도착해 대이란 해상교통 봉쇄에 대한 취재진 질문에 답하고 있다.

AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 세계 평화 흔드는 두 정상 도널드 트럼프 미국 대통령이 12일(현지시간) 메릴랜드주 앤드루스 합동기지에 도착해 대이란 해상교통 봉쇄에 대한 취재진 질문에 답하고 있다.

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이미지 확대 세계 평화 흔드는 두 정상 베냐민 네타냐후(가운데) 이스라엘 총리가 12일(현지시간) 방탄조끼를 입고 레바논 남부 지상전 현장을 방문한 모습.

이스라엘 총리실 엑스 캡처 닫기 이미지 확대 보기 세계 평화 흔드는 두 정상 베냐민 네타냐후(가운데) 이스라엘 총리가 12일(현지시간) 방탄조끼를 입고 레바논 남부 지상전 현장을 방문한 모습.

이스라엘 총리실 엑스 캡처

2026-04-14 1면

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중동 지역을 관할하는 미군 중부사령부가 13일 오전 10시(미 동부시간 기준·한국시간 같은 날 오후 11시)를 기해 이란 항구를 오가는 모든 선박의 출입을 통제했다. 도널드 트럼프 대통령이 전날 호르무즈 해협을 역봉쇄한다고 발표한 데 따른 후속 조치다. 미국과 이란이 파키스탄 협상 결렬 이후 세계 원유 운송의 동맥인 호르무즈 해협을 볼모 삼아 벼랑 끝 대치에 나서며 중동 정세가 일촉즉발로 치닫고 있다.중부사령부는 이날 성명에서 “이번 봉쇄는 아라비아만과 오만만에 있는 모든 이란 항구와 연안 지역을 드나드는 모든 선박에 대해 국적과 상관없이 공정하게 집행될 것”이라고 밝혔다. 다만 이란 항구를 출발지나 목적지로 하지 않는 선박은 항행의 자유를 방해하지 않을 것이라고 설명했다. 이번 조치가 이란의 원유를 수출하는 유조선이나 무기나 물자 제공 선박을 차단하는 목적이라는 것이다. 호르무즈 해협이 이란과 미국에 의해 동시에 막힌 건 초유의 사태다.트럼프 대통령은 메릴랜드주 앤드루스 합동기지에서 취재진과 만나 “다른 나라들도 이란이 석유를 팔지 못하도록 협력하고 있다”며 “이란은 지금 매우 절박한 상황이다. 그들이 (협상장에) 돌아오든, 돌아오지 않든 상관없다”고 말했다.이란은 해협에서의 무력충돌을 불사하겠다는 강경한 경고 메시지로 맞섰다. 이슬람혁명수비대(IRGC)는 “호르무즈 해협의 모든 선박 통행은 이란 군의 완전한 통제하에 있다”며 “적들이 단 한 번이라도 오판한다면 해협은 죽음의 소용돌이가 될 것”이라고 경고했다.