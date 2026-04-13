“영미교인 줄”…‘단종 부부 이별’ 청계천 영도교에 낙서한 50대 구속영장 신청

특수협박 혐의로 이미 입건된 상태…경범죄로 병합
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경찰이 청계천 영도교에 낙서를 한 남성에 대해 구속 영장을 신청했다. 채널A 캡처
경찰이 조선 6대 왕 단종 부부가 마지막 이별을 나눈 장소로 알려진 청계천 영도교에 낙서를 한 남성에 대해 구속영장을 신청했다.
13일 서울 혜화경찰서는 50대 남성 A씨가 별개의 특수협박 혐의로 입건된 상태임을 확인하고, 영도교 낙서를 경범죄로 병합해 구속영장을 신청했다고 밝혔다.
A씨는 지난 4일 유성펜을 사용해 다리 이름 ‘영도교’의 ‘도’자를 ‘미’자로 바꾸고, 다리 바닥에 인근 식당의 이름과 위치 방향을 표시한 혐의를 받는다.
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경찰이 청계천 영도교에 낙서를 한 남성에 대해 구속 영장을 신청했다. 채널A 캡처
그는 경찰 조사에서 “영도교의 이름을 ‘영미교’로 알고 있어서 고친 것”이라는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.
앞서 지난 6일 채널A가 공개한 CCTV 영상에 따르면 A씨는 주머니에 손을 넣은 채 청계천 다리를 건너와 돌기둥 앞에서 멈춰 섰다. 이어 쪼그려 앉아 무언가를 적기 시작했고, 행인이 다가오자 잠시 자리를 피했다가 다시 돌아와 다리 바닥에 글씨를 쓰는 모습이 담겼다.
서울시는 당일 밤 즉시 복구 작업에 나섰으나, 낙서를 지우는 과정에서 돌 표면 색깔이 하얗게 변했고, 안내판에 적혀 있던 글자도 함께 지워졌다.
홍국표 서울시의원 “도봉구 2026년 상반기 특별조정교부금 63억원 확정 환영”
서울시의회 홍국표 의원(국민의힘, 도봉2)은 서울시로부터 도봉구 관내 총 11개 사업에 필요한 2026년 상반기 특별조정교부금 63억원이 확정됐다고 밝혔다. 특별조정교부금은 ‘서울특별시 자치구의 재원조정에 관한 조례’에 따라 자치구에 특별한 재정수요가 발생했을 때 서울시가 심사를 거쳐 지원하는 재원으로, 공공시설 신설·복구·보수 및 재해 대응 등 다양한 목적으로 활용된다. 이번에 확보한 예산은 ▲도봉구민회관 하모니홀 천장보수 ▲초안산근린공원 내 책쉼터 조성 ▲도봉중학교 통학로 지중화 ▲초안산 세대공감 인근 산책로 정비 ▲어린이보호구역 주변 통학로 개선 ▲신창교 주변 도로 균열 및 지반침하 보수 ▲어린이 등하굣길 방범용 CCTV 설치 ▲도봉천 수변활력거점 실시설계 용역 등 11개 사업으로, 도봉구 전역의 공공시설 정비 및 생활환경 개선에 고루 활용될 예정이다. 특히 홍 의원의 지역구인 도봉2선거구에도 다수의 사업이 반영되어 주민 숙원 해소에 큰 기여를 할 것으로 기대된다. 구체적으로 살펴보면 다음과 같다. 먼저 ▲어린이보호구역 주변 통학로 개선 사업의 경우, 2억 5000만원을 들여 도봉구 삼양로146길 17 일원 백운초등학교 주변 통학로의 보도블록 정비
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종로구에 있는 영도교는 조선 6대 왕 단종이 강원도 영월로 유배를 떠날 당시, 왕비 정순왕후와 작별 인사를 나눈 장소로 알려져 있다. 최근 단종을 다룬 영화 ‘왕과 사는 남자’가 인기를 끌며 방문자가 크게 늘어난 상황이다.
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