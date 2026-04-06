“日 육상자위대, 드론 전담부서 신설… 무인전 전환 속도”

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“日 육상자위대, 드론 전담부서 신설… 무인전 전환 속도”

도쿄 명희진 기자
도쿄 명희진 기자
입력 2026-04-06 15:23
수정 2026-04-06 15:23
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욱일기를 든 일본 자위대 사열. 연합뉴스
욱일기를 든 일본 자위대 사열. 연합뉴스


일본 방위성이 육상자위대에 무인기(드론) 전담 부서를 신설한다. 전장의 패러다임 변화에 맞춰 장비의 무인화와 병력 절감을 동시에 추진하겠다는 구상이다.

6일 요미우리신문은 복수의 일본 정부 관계자를 인용해 방위성이 이달 중 드론 등 무인 자산 전담 부서를 육상자위대 내에 새로 만들 예정이라고 보도했다.

새 부서는 수십 명 규모로 무인기를 중심으로 한 ‘무인화 부대’와 인공지능(AI) 등을 활용해 작전·지원 업무를 자동화하는 ‘인력절감 부대’ 두 축으로 구성된다.

현재 자위대의 무인 자산은 정찰용 항공기 등 공중 분야에 집중돼 있지만, 육상자위대는 앞으로 무인 차량과 유인 전차·장갑차가 협력하는 ‘유·무인 복합전’까지 염두에 두고 있다고 신문은 전했다. 이미 방위성과 자위대는 장거리 공격이 가능한 드론 도입 검토에 들어가는 등 드론 활용 확대에 주력하고 있다.

이런 무인화·인력 절감 추진에는 갈수록 심각해지는 자위대 인력 부족에 대처하려는 목적도 있는 것으로 파악된다. 신문은 자위대 정원이 24만 7154명이지만 2024년도 말 기준 실제 충원율은 89.1%에 그친다며 “병력으로 메우기 어려운 공백을 기술로 보완하겠다는 판단도 있다”고 해설했다.

방위성은 자위대 인력 부족에 대응해 여성 자위관 비율 확대도 추진하기로 했다. 방위성은 현재 약 9% 수준인 여성 자위관 비율을 2035년까지 13% 이상으로 끌어올리겠다는 목표를 세웠다. 이는 나토(북대서양조약기구) 회원국 평균(13.9%)과 비슷한 수치다.

자위대는 1993년부터 전투 부대에 여성 배치를 시작해 호위함·전투기·잠수함 등으로 영역을 확대해왔다. 이어 지난해 7월에는 ‘모성 보호’를 이유로 육상자위대에서 여성을 제외했던 제한도 철폐해 현재는 육·해·공 전 부대에서 여성 자위관 근무가 가능해졌다.
도쿄 명희진 특파원
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