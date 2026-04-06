“이 미친 인간”…노벨평화상 수상자도 욕하게 만든 트럼프

트럼프 “협상 불발시 이란 다 날려버릴것”
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모하메드 엘바라데이 전 국제원자력기구(IAEA) 사무총장, 트럼프 미국 대통령. 연합뉴스 자료사진, AFP 연합뉴스.
노벨평화상 수상자 모하메드 엘바라데이 전 국제원자력기구(IAEA) 사무총장이 도널드 트럼프 미국 대통령을 “미친 인간”이라고 부르며 국제사회에 제지를 호소했다.
엘바라데이 전 사무총장은 4일(현지시간) 엑스에 트럼프 대통령의 대이란 압박 글을 공유하며 “이 미친 인간이 이 지역을 불덩이로 만들기 전에 할 수 있는 모든 조치를 취해달라”고 걸프 지역 국가들에 촉구했다.
유엔, 유럽연합(EU), 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령, 중국·러시아 외교당국을 향해서도 “이 광기를 막을 방법은 없는가”라고 물었다.
엘바라데이는 1997년부터 2009년까지 IAEA를 이끌며 이란 핵 협상을 주도했고, 2005년 노벨 평화상을 받은 원로 외교관이다.
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도널드 트럼프 미국 대통령이 5일(현지시간) 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 “빌어먹을(Fuckin’) (호르무즈) 해협을 열어라, 미친놈들아(you crazy bastards). 그렇지 않으면 지옥에서 살게 될 것”이라며 욕설이 담긴 게시글로 이란을 압박했다. 2026.4.6.
트럼프 대통령은 5일 트루스소셜에 “빌어먹을 호르무즈 해협을 열어라, 미친놈들아. 그렇지 않으면 지옥에서 살게 될 것”이라고 적었다. 이어 “한번 지켜봐라. 알라에게 기도나 해라”라는 조롱도 덧붙였다.
월스트리트저널(WSJ) 인터뷰에서는 “7일 저녁까지 아무 조치가 없으면 발전소는 하나도 남지 않을 것이고 다리도 하나도 서 있지 않을 것”이라며 강경 대응을 경고했다. 지상군 투입 가능성도 배제하지 않겠다고 밝혔다.
협상 시한은 이번이 세 번째 연기다. 트럼프 대통령은 지난달 21일 ‘48시간’을 처음 제시한 뒤 닷새, 열흘 순으로 유예했고 이번에 7일로 하루 더 늘렸다.
한편 뉴욕타임스(NYT)는 발전소와 교량 등 민간 인프라를 겨냥한 공격은 국제법상 전쟁범죄로 규정될 수 있다고 지적했다.
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