[속보] “미국·이란, 휴전 후 종전 2단계 중재안 수령”<로이터>

이미지 확대 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 마수드 페제시키안 이란 대통령. AP·EPA 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 마수드 페제시키안 이란 대통령. AP·EPA 연합뉴스

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로이터통신은 6일(현지시간) 이란과 미국이 적대 행위를 중단하고 호르무즈 해협을 재개방할 수 있는 계획안을 전달받았다고 소식통을 인용해 전했다.보도에 따르면 이란 전쟁의 중재국인 파키스탄은 양측 적대 행위 종식을 위한 계획을 마련해 이날 미국과 이란에 전달했다. 중재안은 즉각적인 휴전 후 종전을 비롯한 포괄적인 최종 합의로 이어지는 2단계 접근을 골자로 한다.다만 소식통은 “전달된 중재안에 담긴 사항들에 대해 아직 합의가 이뤄진 것은 아니다”라고 설명했다.이란의 고위 당국자는 파키스탄으로부터 중재안을 받았다고 로이터를 통해 확인했다.앞서 미 매체 악시오스도 미국과 이란이 파키스탄과 이집트 등 중재국을 통해 물밑 협상을 진행하고 있다고 보도했다.