[속보] 마라톤 2시간 벽 깨졌다…케냐 사웨, 런던 마라톤서 1시간59분30초

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[속보] 마라톤 2시간 벽 깨졌다…케냐 사웨, 런던 마라톤서 1시간59분30초

김민지 기자
김민지 기자
입력 2026-04-26 21:12
수정 2026-04-26 21:30
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사바스티안 사웨(케냐)가 26일(현지 시간) 영국 런던에서 열린 2026 런던마라톤에서 1시간 59분 30초 세계신기록으로 결승선을 통과하고 있다. 2026.04.26. AP/뉴시스
사바스티안 사웨(케냐)가 26일(현지 시간) 영국 런던에서 열린 2026 런던마라톤에서 1시간 59분 30초 세계신기록으로 결승선을 통과하고 있다. 2026.04.26. AP/뉴시스


마라톤 풀코스 ‘2시간의 벽’이 깨졌다.

사바스티안 사웨(케냐)는 26일(한국시간) 영국 런던에서 열린 2026 런던 마라톤 남자부 경기에서 42.195㎞ 풀코스를 1시간 59분 30초에 완주하며 우승했다.

기존 세계기록은 켈빈 키프텀(케냐)이 2023년 10월 시카고 마라톤에서 세웠던 2시간 00분 35초다.

사웨는 기존 세계기록보다 1분 5초 앞당기며 인류 역사상 처음으로 꿈의 기록 ‘서브 2’(2시간 이내에 마라톤 풀코스 완주)를 달성한 선수가 됐다.

김민지 기자
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