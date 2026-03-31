이란 의회, ‘30억 호르무즈 통행료’ 징수 계획안 승인

미국 등 적대국 통과는 전면 금지
이란 의회가 호르무즈 해협을 통과하는 선박에 통행료를 부과하는 계획안을 30일(현지시간) 승인했다.
이란 관영 프레스TV는 확정된 관리안에 해협을 통과하는 선박에 대해 통행료 규정을 적용하는 내용이 들어 있다고 이날 전했다. 선박당 약 30억원을 받는 것으로 전해진다. 이에 따라 호르무즈에 대한 이란의 주권·통제권·감독권은 명문화된다.
이란은 호르무즈 해협을 통과하는 선박에 화폐로 통행료를 징수해 해협 안보를 유지하고, 이를 통해 이란의 주권적 역할을 강화하겠다는 구상을 갖고 있다.
법안에는 적대국인 미국과 이스라엘 국적 선박의 해협 통과를 전면 금지하고, 이란에 제재를 가하는 국가들의 선박에 대해서도 보복 조치를 취할 수 있도록 명시했다. 이는 유엔해양법협약 등이 보장하는 ‘통항 통과권’을 위배하는 것으로 국제 사회의 반발이 예상된다.
이란은 이미 개전 후 비공식적으로 일부 우호국 선박에 한해 최대 200만 달러(약 30억원)를 받고 해협 통과를 허용한 것으로 전해진다.
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EUROPE-OIL/PRICING
FILE PHOTO: A map showing the Strait of Hormuz and a 3D printed oil pipeline are seen in this illustration taken March 23, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
이란 의회가 호르무즈 해협을 통과하는 선박에 통행료를 부과하는 계획안을 30일(현지시간) 승인했다.
이란 관영 프레스TV는 확정된 관리안에 해협을 통과하는 선박에 대해 통행료 규정을 적용하는 내용이 들어 있다고 이날 전했다. 선박당 약 30억원을 받는 것으로 전해진다. 이에 따라 호르무즈에 대한 이란의 주권·통제권·감독권은 명문화된다.
이란은 호르무즈 해협을 통과하는 선박에 화폐로 통행료를 징수해 해협 안보를 유지하고, 이를 통해 이란의 주권적 역할을 강화하겠다는 구상을 갖고 있다.
법안에는 적대국인 미국과 이스라엘 국적 선박의 해협 통과를 전면 금지하고, 이란에 제재를 가하는 국가들의 선박에 대해서도 보복 조치를 취할 수 있도록 명시했다. 이는 유엔해양법협약 등이 보장하는 ‘통항 통과권’을 위배하는 것으로 국제 사회의 반발이 예상된다.
‘강동엄마’ 박춘선 서울시의원, 광나루 한강공원 피클볼장 개장 이끌어... 생활체육 인프라 확충 성과
‘강동엄마’ 박춘선 서울시의원(강동3, 국민의힘)이 지난 29일 광나루 한강공원 내 피클볼장 개장식에 참석해 시민들과 함께 새로운 생활체육 공간의 출발을 축하했다. 이번 광나루 피클볼장은 박 의원이 지속적으로 필요성을 제기하며 예산 확보에 힘써 조성된 시설로, 단순한 체육시설을 넘어 시민 누구나 쉽게 즐길 수 있는 생활밀착형 스포츠 공간으로 조성됐다는 점에서 의미가 크다. 특히 이번 개장을 기념해 지난 28일부터 29일까지 이틀간 ‘가족 피클볼대회’가 함께 개최되며 시민 참여형 스포츠 문화 확산의 장이 마련됐다. 대회는 사전 경기와 본경기로 나뉘어 진행됐으며, 체험·레슨 프로그램과 다양한 이벤트가 함께 운영돼 시민들의 높은 호응을 얻었다. 개장식은 29일 오전 10시 진행됐으며, 내빈과 시민 등 500여명이 참석한 가운데 테이프 커팅과 기념 시타, 결승전 및 시상식 등이 이어지며 현장 분위기를 한층 끌어올렸다. 박 의원은 “피클볼은 남녀노소 누구나 쉽게 즐길 수 있는 생활체육으로, 한강공원과 같은 열린 공간에서 더욱 큰 가치를 발휘한다”며 “이번 광나루 피클볼장이 시민들의 건강한 여가 활동과 공동체 활성화의 거점이 되길 기대한다”고 밝혔다. 이어
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이란은 이미 개전 후 비공식적으로 일부 우호국 선박에 한해 최대 200만 달러(약 30억원)를 받고 해협 통과를 허용한 것으로 전해진다.
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