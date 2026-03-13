[속보] 美 “미군 공중급유기, 작전 중 이라크서 추락”

방금 들어온 뉴스

[속보] 美 “미군 공중급유기, 작전 중 이라크서 추락”

이보희 기자
입력 2026-03-13 08:42
수정 2026-03-13 08:42
“오발이나 적 공격은 아냐”

4일(현지시간) 미 공군의 KC-135 급유기가 이스라엘 텔아비브 상공을 비행하고 있다. 2026.03.04. 뉴스1
4일(현지시간) 미 공군의 KC-135 급유기가 이스라엘 텔아비브 상공을 비행하고 있다. 2026.03.04. 뉴스1


대(對)이란 군사 작전을 수행 중이던 미국 주력 공중급유기 1대가 이라크 서부에 추락하는 사고가 발생했다.

로이터·AFP통신에 따르면 중동 지역 미군을 관할하는 미 중부사령부는 12일(현지시간) 성명을 통해 “‘장대한 분노’ 작전 도중 이라크의 우호 공역에서 KC-135 급유기가 추락해 구조 작업을 진행하고 있다”고 밝혔다.

함께 작전 중이던 나머지 1대는 안전하게 착륙한 것으로 알려졌다. 중부사령부는 이에 대해 “적의 공격이나 오인 사격에 의한 추락은 아니다”라며 “상황이 진전되면 추가 정보를 공개하겠다”고 전했다.

추락한 KC-135 급유기는 이번 전쟁에서 손실된 최소 네 번째 미군 항공기다. 지난달 28일 전쟁 발발 이후 쿠웨이트 상공에서 쿠웨이트군의 오발로 F-15 전투기가 격추됐다. 승무원 6명은 모두 탈출에 성공해 사상자는 없었다.

이보희 기자
