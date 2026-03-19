사회 사건·사고 [속보] ‘모텔 살인’ 김소영 피해 남성 3명 추가 확인…특수상해 혐의 등 송치 윤예림 기자 입력 2026-03-19 09:15 수정 2026-03-19 09:21 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/society/accident/2026/03/19/20260319500021 URL 복사 댓글 0 이미지 확대 ‘강북 모텔 연쇄살인’ 피의자 김소영. 서울북부지검 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘강북 모텔 연쇄살인’ 피의자 김소영. 서울북부지검 제공 [속보] 경찰, 김소영 피해 남성 3명 추가 확인…특수상해 혐의 등 송치 윤예림 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 김소영 사건에서 추가 확인된 피해 남성은 몇 명인가? 3명 5명