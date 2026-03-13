트럼프 “이란 테러 정권에 오늘 무슨일 생기는지 보라”

“이란 정권 군사적·경제적 완전히 파괴”

도널드 트럼프 미국 대통령이 9일(현지시간) 플로리다주 도랄 리조트에서 열린 기자회견에서 발언하고 있다. AFP 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 13일(현지시간) “이란의 테러 정권을 완전히 파괴하고 있다”면서 “오늘 무슨 일이 일어나는지 지켜보라”고 경고했다.트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어(SNS) 트루스 소셜에 올린 글에서 “이란의 해군은 사라지고 공군은 더 이상 존재하지 않는다”면서 “미사일, 드론 등 모든 것이 파괴되고 있으며, 지도자들은 지구상에서 사라졌다”고 주장했다.그는 “이란의 테러 정권을 군사적, 경제적으로 완전히 파괴하고 있지만, 뉴욕타임스(NYT)를 읽으면 우리가 승리하지 못하고 있다고 잘못 생각할 것”이라고 덧붙였다.이는 NYT가 이란이 호르무즈 해협을 봉쇄해 트럼프 행정부가 난관에 봉착했으며, 이란이 미국에 상당한 피해를 입힐 수 있다고 지적한 것을 겨냥한 것으로 풀이된다.트럼프 대통령은 “우리는 비할 데 없는 화력과 무제한의 탄약, 그리고 충분한 시간이 있다”면서 “오늘 이 ‘미친 쓰레기’들에게 무슨 일이 일어나는지 지켜보라”고 으름장을 놓았다.이어 “(이란 정권은) 47년 동안 전세계의 무고한 사람들을 죽였다”면서 “미국의 47대 대통령인 내가 그들을 죽이고 있다. 그렇게 하는 것은 정말 큰 영광”이라고 자신했다.