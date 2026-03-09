대만 행정부 수장은 왜 단교 54년 만에 일본 찾았나

줘룽타이 행정원장 깜짝 방일

WBC 직관… 대만 “사적 일정”

이미지 확대 최근 일본을 방문한 줘룽타이 대만 행정원장.

EPA 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 최근 일본을 방문한 줘룽타이 대만 행정원장.

EPA 연합뉴스

2026-03-09 14면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시’ 발언으로 중일 갈등이 이어지는 가운데 대만 총리 격 인사가 일본을 찾았다. 대만 행정부 수장의 방일은 일본과 대만이 단교한 1972년 이후 처음이다.8일 아사히신문 등 일본 언론은 대만 중앙통신사를 인용해 줘룽타이 대만 행정원장이 지난 7일 일본을 방문했다고 보도했다. 그는 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) C조 조별리그 대만 대 체코 경기를 관람했다.줘 행정원장은 주일 대만대사 격인 리이양 타이베이주일경제문화대표처 대표, 리양 운동부장과 함께 경기를 지켜보다 6회말 무렵 경기장을 떠난 것으로 전해졌다. 대만은 이날 체코를 14-0으로 꺾었다.아사히신문은 “일본과 대만의 외교 관계가 끊긴 상황에서 현역 행정원장이 일본을 찾은 것은 매우 이례적”이라고 전했다. 대만 행정원 측은 이번 일본 방문이 “사적인 일정”이라며 확대 해석을 경계했다.신문은 행정원장의 방일이 1972년 단교 이후 사실상 처음이라고 전했다. 2004년 유시쿤 당시 행정원장이 미국 방문 뒤 귀국 과정에서 태풍을 이유로 일본 오키나와에 들른 사례가 있지만 이를 제외하면 첫 사례라는 설명이다.일본은 그동안 중국과의 관계를 고려해 대만 최고위 인사의 방일에 신중한 태도를 유지해 왔다. 다만 최근에는 대만 고위 인사의 일본 방문이 이어지고 있다.라이칭더 대만 총통은 부총통 시절이던 2022년 7월 아베 신조 전 총리 사망 직후 일본을 찾아 조문했다. 린자룽 대만 외교부장도 지난해 7월 ‘사적 일정’을 이유로 일본을 방문해 당시 국회의원이던 다카이치 총리를 만났다.