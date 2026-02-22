트럼프 “글로벌 관세, 10%→15%로 인상…즉시 효력” 또 변덕

트럼프 “글로벌 관세, 10%→15%로 인상…즉시 효력” 또 변덕

권윤희 기자
권윤희 기자
입력 2026-02-22 06:06
수정 2026-02-22 06:42
이미지 확대
도널드 트럼프 미국 대통령이 20일(현지시간) 백악관 브래디 프레스 브리핑룸에서 기자회견하고 있다. 2026.2.20 워싱턴 AFP 연합뉴스
도널드 트럼프 미국 대통령이 20일(현지시간) 백악관 브래디 프레스 브리핑룸에서 기자회견하고 있다. 2026.2.20 워싱턴 AFP 연합뉴스


도널드 트럼프 미국 대통령이 미 연방대법원의 상호관세 위법 판결 이후 전 세계에 새롭게 부과하겠다고 밝힌 ‘글로벌 관세’를 15%로 인상하겠다고 선포했다. 10% 부과 행정명령에 서명한 지 하루만이다.

트럼프 대통령은 21일(현지시간) 소셜미디어(SNS) 루스소셜을 통해 “즉시 효력을 갖는 조치로써, 전 세계 관세(Worldwide Tariff) 10%를 허용된 최대치이자 법적으로 검증된 15% 수준으로 올리겠다”고 밝혔다.

이어 “향후 몇 달 안에 트럼프 행정부는 새롭고 법적으로 허용되는 관세를 결정하고 발표할 것”이라며 “이는 우리의 놀라울 정도로 성공적인 ‘미국을 다시 위대하게 만드는’ 과정을 계속 이어가게 할 것”이라고 말했다.

미 연방대법원은 전날 국제비상경제권한법(IEEPA)에 근거한 트럼프 대통령의 상호관세 조치를 위법하다고 판결했다.

이에 트럼프 대통령은 대체 수단을 활용해 관세 정책을 유지하겠다며 무역법 122조에 근거해 전 세계에 ‘10% 글로벌 관세’를 부과하는 행정명령에 서명했다.



아울러 이날 글로벌 관세율을 15%로 인상하겠다고 밝히면서 추가 행정명령 등 후속 조치가 뒤따를 것으로 예상된다.
권윤희 기자
