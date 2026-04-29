한국기술교육대, 35년 대학 역사 ‘한 눈에’…‘코리아텍 아카이브’ 공개

세줄 요약 한국기술교육대가 설립 35주년을 맞아 대학의 역사와 성과를 체계적으로 모은 코리아텍 아카이브를 공식 개설했다. 분산 관리되던 발간 자료와 사진·동영상 등을 통합해 검색, 열람, 주제별 브라우징이 가능한 디지털 플랫폼으로 전환했다. 설립 35주년 맞아 코리아텍 아카이브 공식 개설

분산된 발간물·사진·영상 자료 한곳에 통합

검색·열람·브라우징 기능으로 활용성 강화

이미지 확대 한국기술교육대 ‘코리아텍 아카이브 플랫폼 캡쳐 모음. 한기대 제공 닫기 이미지 확대 보기 한국기술교육대 ‘코리아텍 아카이브 플랫폼 캡쳐 모음. 한기대 제공

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한국기술교육대학교(총장 유길상)는 올해 설립 35주년을 맞는 대학 역사와 성과 자료의 체계적 수집·보존과 활용할 수 있는 ‘코리아텍 아카이브(KOREATECH Archives)’ 홈페이지를 27일 공식 오픈했다고 29일 밝혔다.코리아텍 아카이브는 교내 발간 자료와 웹 갤러리 서비스를 통합·개편해 최신 웹 표준 기반의 이용자 중심 디지털 플랫폼으로 전환한 것이 특징이다.그동안 부서별로 분산 관리되던 교내 발간 자료와 사진·동영상 등 시청각 자료를 하나의 플랫폼(https://archives.koreatech.ac.kr)에서 통합·제공한다.대학은 개교 초기부터 축적된 다양한 기록물을 검색·열람할 수 있도록 구현해 대학의 역사와 성과를 한눈에 확인할 수 있게 했다.아카이브는 발간 자료와 시청각 자료의 통합 검색, 주제별 브라우징, 원문(PDF), 사진·동영상 열람 서비스, 이용 통계 시각화 기능 등을 제공하여 이용 편의성도 대폭 높였다.이용자 권한에 따라 접근 범위를 차등 적용하고, 보안성과 웹 표준을 강화하여 안정적인 서비스 환경을 구축했다.유길상 총장은 “코리아텍 아카이브는 지난 35년간 우리 대학이 축적해 온 교육과 연구, 그리고 실사구시의 가치를 체계적으로 담아낸 소중한 지식 자산”이라며 “단순한 기록 보존을 넘어 대학의 지식과 경험을 보다 쉽게 공유하고, 교육과 연구에 실질적으로 활용될 수 있도록 하겠다”고 말했다.