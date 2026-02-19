외신, 尹 무기징역 긴급 타전…“韓 정치위기 한 챕터 매듭”

이미지 확대 ‘내란 우두머리’ 혐의 윤석열 1심 무기징역 선고 19일 서울역 대합실에서 시민들이 12·3 비상계엄 관련 내란 우두머리 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령에 대한 1심 선고공판 TV 생중계를 시청하고 있다. 이날 서울중앙지법 형사합의25부(지귀연 부장판사)는 윤 전 대통령에게 무기징역을 선고했다. 2026.2.19 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 ‘내란 우두머리’ 혐의 윤석열 1심 무기징역 선고 19일 서울역 대합실에서 시민들이 12·3 비상계엄 관련 내란 우두머리 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령에 대한 1심 선고공판 TV 생중계를 시청하고 있다. 이날 서울중앙지법 형사합의25부(지귀연 부장판사)는 윤 전 대통령에게 무기징역을 선고했다. 2026.2.19 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

내란 우두머리 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령에게 19일 1심에서 무기징역이 선고되자 주요 외신들도 선고 직후 관련 소식을 일제히 긴급 타전했다.AP·AFP·로이터·dpa·교도·신화 등 세계 주요 통신사들은 이날 오후 4시 2분 선고가 나온 직후 윤 전 대통령이 무기징역을 선고받았다는 속보를 전했다.AP는 윤 전 대통령이 야권을 탄압하기 위해 시도한 짧은 비상계엄 선포와 관련해 무기징역을 선고받았다고 보도했다.AFP도 한국 법원이 윤 전 대통령의 내란 혐의에 대해 유죄를 인정하고 무기징역을 선고했다며, 재판부가 2024년 12월의 비상계엄 선포를 국회를 “마비”시키기 위한 음모로 규정했다고 전했다.미국 CNN 방송은 서울발 ‘긴급 뉴스’로 선고 결과를 전하면서 “계엄령은 국가를 정치적 혼란에 빠뜨렸고 수십년간 쌓아온 민주주의를 해체할 위협이 됐다”고 설명했다.또 “이번 판결은 한국의 민주적 안전장치를 시험하며 극적인 반전을 거듭해온 한국 최대 정치 위기 중 한 챕터를 매듭짓는 사건”이라고 평가했다.미국 일간 뉴욕타임스(NYT)와 영국 BBC 방송 등은 홈페이지 메인 화면에서 실시간 업데이트 방식으로 선고 소식을 비중 있게 다뤘다.NYT는 이번 무기징역이 특검이 구형한 사형에는 미치지 못하는 형량이라면서도, 지귀연 부장판사가 윤 전 대통령이 내란 주도에 대해 사과를 거부한 점 등을 들어 엄중한 처벌이 마땅하다고 밝혔다는 취지로 전했다.