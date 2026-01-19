우크라 한복판 ‘태극기’ “한국 국민이 지원”…무슨 사연?

이미지 확대 11일(현지시간) 우크라이나 비상사태청은 수도 키이우 아파트 단지 내에 한국이 지원한 발전기를 설치했다고 밝혔다. 앞서 박기창 주우크라이나 대사는 지난해 8월 우크라이나 비상사태청을 방문해 수송버스 3대와 중소형 발전기 100대를 전달한 바 있다. 한국국제협력단(KOICA)와 유엔사업서비스기구(UNOPS)의 지원으로 이뤄진 기증 행사에 앞서 우크라이나 측은 최전선에서 구조 활동 중 파손된 장비들을 보여주며 인도주의적 지원의 중요성을 강조했다. 2026.1.11 우크라 비상사태청 닫기 이미지 확대 보기 11일(현지시간) 우크라이나 비상사태청은 수도 키이우 아파트 단지 내에 한국이 지원한 발전기를 설치했다고 밝혔다. 앞서 박기창 주우크라이나 대사는 지난해 8월 우크라이나 비상사태청을 방문해 수송버스 3대와 중소형 발전기 100대를 전달한 바 있다. 한국국제협력단(KOICA)와 유엔사업서비스기구(UNOPS)의 지원으로 이뤄진 기증 행사에 앞서 우크라이나 측은 최전선에서 구조 활동 중 파손된 장비들을 보여주며 인도주의적 지원의 중요성을 강조했다. 2026.1.11 우크라 비상사태청

에너지 인프라를 겨냥한 러시아의 공격으로 비상사태가 선포된 우크라이나에서 ‘태극기’가 포착됐다.11일(현지시간) 우크라이나 비상사태청은 수도 키이우 아파트 단지 내에 한국이 지원한 발전기를 설치했다고 밝혔다. 이어 “추가 전력 공급원을 제공해주신 해외 파트너들께 감사를 전한다”고 덧붙였다.발전기에는 태극기와 함께 ‘한국’, ‘한국 국민으로부터’라는 문구가 적혀 있었다.앞서 박기창 주우크라이나 대사는 지난해 8월 우크라이나 비상사태청을 방문해 수송버스 3대와 중소형 발전기 100대를 전달한 바 있다.한국국제협력단(KOICA)와 유엔사업서비스기구(UNOPS)의 지원으로 이뤄진 기증 행사에 앞서 우크라이나 측은 최전선에서 구조 활동 중 파손된 장비들을 보여주며 인도주의적 지원의 중요성을 강조했다.당시 기증된 발전기가 올겨울 러시아군의 집중 타격으로 에너지난에 시달리는 우크라이나에 ‘생명줄’이 된 것이다.한국 정부는 2024년에도 우크라이나에 지뢰제거장비와 긴급후송차량, 굴착기, 불도저, 발전기, 스쿨버스, 덤프트럭 등을 지원한 바 있다.최근 러시아군의 표적 공격으로 에너지 시스템이 마비된 우크라이나는 16일 에너지 부문 비상사태를 선포했다.데니스 슈미할 제1부총리 겸 에너지부장관은 특히 수도 키이우 에너지 시스템 상황이 심각하다고 밝혔다.볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령도 에너지 상황과 관련해 키이우, 오데사, 중앙 드니프로페트로프스크 지역 상황이 가장 어렵다고 설명했다.앞서 러시아군은 현재 우크라이나 방공망으로는 요격이 불가능한 마하 10의 최신 극초음속 오레시니크 미사일로 우크라이나 중부를 타격했다.이로 인해 키이우 곳곳에서 전력 공급이 끊겨 주민들이 영하 10도 이하의 혹한 속에서 난방 없이 공포에 떨어야 했다.비상사태 선포에 따라 주민들은 통행금지에도 불구, 야간에 비상 난방대피소를 이용할 수 있게 됐다.슈미할 장관은 또 우크라이나 철도와 가스 운영업체인 나프토가즈 등 국영 기업에 전체 소비의 최소 50%까지 전력 수입을 늘릴 것을 주문했다.