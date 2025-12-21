엡스타인 파일에 클린턴만 잔뜩…트럼프 연관 파일 삭제 의혹

이미지 확대 미국 법무부가 공개한 제프리 엡스타인의 소유지에서 촬영된 사진에 빌 클린턴 전 대통령과 한 여성이 함께 있는 모습이 담겨 있다. 미국 법무부·로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 미국 법무부가 공개한 제프리 엡스타인의 소유지에서 촬영된 사진에 빌 클린턴 전 대통령과 한 여성이 함께 있는 모습이 담겨 있다. 미국 법무부·로이터 연합뉴스

미국 법무부가 도널드 트럼프 대통령과 친분 논란이 불거진 미성년자 성착취범 제프리 엡스타인의 수사기록(엡스타인 파일)을 일부 공개했으나 사전 검열 논란이 불거졌다. 트럼프 대통령과 관련된 사진 등은 공개하지 않거나 웹사이트에 올렸다가 이유를 설명하지 않고 삭제했다는 것이다. 빌 클린턴 전 대통령이 찍힌 사진은 대거 공개됐다.AP통신 등은 20일(현지시간) 법무부가 전날 엡스타인 파일 공개를 위해 만든 웹사이트에서 트럼프 대통령의 사진을 포함해 최소 16개의 파일이 하루도 채 되지 않아 사라졌다고 보도했다. 삭제된 파일은 나체 여성을 묘사한 그림 이미지, 트럼프 대통령과 엡스타인이 함께 찍은 사진이 들어있는 서랍 사진 등이라고 전했다.법무부는 파일 삭제 이유는 설명하지 않고 엑스(X)를 통해 “추가 정보가 입수되는 대로 사진 및 기타 자료를 법에 따라 신중을 기하기 위해 계속 검토 및 삭제할 예정”이라고만 밝혔다. 엡스타인 파일 공개를 이끌어낸 미 하원 감독위원회 소속 민주당 의원들은 소셜미디어(SNS)를 통해 “또 무엇이 은폐되고 있는가. 미국 국민을 위해 투명성이 필요하다”고 지적했다.반면 클린턴 전 대통령이 여성들과 함께 찍힌 사진들은 다수 공개됐다. 엡스타인의 과거 연인이자 성범죄 공범으로 복역 중인 길레인 맥스웰과 함께 실내 수영장에서 수영하거나 얼굴이 가려진 한 여성과 욕조에 함께 들어가 있는 모습 등이 담겼다. 이를 놓고 게이츠 맥개빅 법무부 대변인은 “존경하는 민주당 대통령님, (얼굴을 가린) 검은색 상자는 피해자를 보호하기 위한 것입니다”라고 저격했다. 클린턴 전 대통령 측은 “그들이 20년도 더 된 흐릿한 사진을 얼마든지 공개해도 좋지만, (엡스타인 의혹은) 클린턴에 관한 문제가 아니다”는 입장을 냈다.법무부는 이날까지 10만 페이지 이상의 문건도 공개했는데, 내용을 볼 수 없도록 블라인드 처리가 된 것도 일부 있었다. 특히 ‘뉴욕 대배심’이라는 제목의 문건은 119페이지 분량의 파일 전체가 검게 칠해져 있었다. 미 의회에서 통과된 ‘엡스타인 파일 투명성법’에 따라 관련 기록은 지난 19일까지 모두 공개돼야 했지만, 법무부는 피해자와 개인정보 보호 조치 등을 위해 순차적으로 웹사이트에 올린다는 방침이다. 찰스 슈머 연방 상원 민주당 원내대표는 성명에서 “법무부가 공개한 문서들은 상당 부분이 검열된 것으로 전체 증거의 극히 일부에 불과하다”고 밝혔다.