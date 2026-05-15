부산 찍고 여수~ 밤바다… 300만 관광객 몰려온다

초대형 크루즈 ‘스펙트럼 오브 더 시즈’ 방한

이미지 확대 위에서 시계방향으로 구례 화엄사를 찾은 템플 스테이 체험 승객들, 부산 서면에서 한 외국인 관광객이 한국식 스타일링을 경험하는 모습, ‘스펙트럼 오브 더 시즈’호의 여수항 입항을 환영하는 취타대 공연 장면.

한국관광공사 제공 닫기 이미지 확대 보기 위에서 시계방향으로 구례 화엄사를 찾은 템플 스테이 체험 승객들, 부산 서면에서 한 외국인 관광객이 한국식 스타일링을 경험하는 모습, ‘스펙트럼 오브 더 시즈’호의 여수항 입항을 환영하는 취타대 공연 장면.

한국관광공사 제공

세줄 요약 문체부와 관광공사가 글로벌 선사들과 협업해 방한 크루즈 300만 시대를 추진한다. 로얄캐리비안 대형선이 부산과 여수에 잇따라 기항하며 한국 노선 확대 가능성을 보여줬다. K뷰티와 템플스테이 체험상품도 함께 선보였다. 방한 크루즈 300만 시대 목표 제시

부산·여수 기항 확대와 체험상품 운영

아도라 등 선사 협력으로 시장 확장

2026-05-15 14면

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문화체육관광부와 한국관광공사가 글로벌 선사들과의 협업을 통해 ‘방한 크루즈 300만 시대’에 도전한다. 2024년 80만명, 지난해 110만명에서 세 배 가까이 늘려잡았다. 17만t에 길이 347m에 달하는 로얄캐리비안의 ‘스펙트럼 오브 더 시즈’호가 부산과 전남 여수항에 잇따라 입항하며 방한 크루즈 관광의 확대 가능성도 재확인했다.●길이만 347m… 승객 7000명 탑승승객과 승무원 등 7173명을 싣고 지난 10일 중국 상하이를 출발한 이 배는 12일 오전 7시 부산항에 입항해 12시간 머물렀고, 13일에는 같은 시간 동안 전남 여수항에 기항했다. 세계 최대 크루즈 선사의 여수항 기항이 10년 만에 재현됐다는 점에서 지역 관광업계의 높은 관심이 이어졌다. 관광공사는 동북아 크루즈 노선 재편 흐름을 타고 일본 중심 노선 일부를 한국 기항으로 전환하는 방안을 선사에 제안했고, 신규 기항지로 여수를 포함시켰다.관광공사와 선사가 함께 프리미엄 체험상품도 선보였다. 부산에서는 부산항과 서면 메디컬 스트리트를 오가는 셔틀버스 5대를 운영해 K뷰티와 K의료관광을 선보였다. 여수에선 승객 25명이 구례 화엄사를 찾아 템플스테이와 사찰음식 체험에 나섰다.●부산 K뷰티 체험·여수 템플스테이템플스테이를 체험한 영국인 에마 데이비슨은 “거대한 불상이 안치된 공간에 들어섰을 때 느꼈던 그 압도적인 평온함은 잊을 수가 없다”며 “진정한 휴식을 얻은 기분”이라고 소감을 밝혔다. 호주에서 온 크레이그 앤더슨은 “사찰 음식 만들기 체험을 하면서 신선한 재료뿐만 아니라 만드는 사람의 정성이 얼마나 중요한지 깊이 공감하게 됐다”고 전했다.로얄캐리비안의 한국 기항은 지난해 7회에서 올해 67회로 10배 가까이 확대될 예정이다. 공사는 이를 통해 관광객 37만 3000명을 추가 유치하고, 약 744억원의 소비 진작 효과도 기대하고 있다. 전체 방한 크루즈 유치 목표도 올해 823회 기항에서 949회로, 유치 목표 인원은 230만명에서 280만명으로 높였다.●중국 최대 국영 선사와 협력 강화시장별 특화 마케팅도 전개한다. 중화권·일본은 대형 크루즈 선사와의 공동 마케팅을 추진하고, 선원 비율이 90% 이상인 동남아 시장에는 짧은 기항에 맞춘 ‘K스피드 상품’을 개발해 주요 기항지에 적용한다. 씀씀이가 큰 구미·대양주 시장에는 아자마라, 윈드스타 등 럭셔리 선사와 공동 마케팅을 확대한다.중국 최대 국영 선사인 아도라와의 협력도 강화한다. 아도라 크루즈의 한국 기항은 2025년 101항차에서 올해 212항차로 2배 이상 늘어날 전망이다.●지역 자생력 확대… 744억 소비 효과한여옥 관광공사 국제관광콘텐츠실장은 “크루즈 관광은 숙박과 교통 인프라가 취약한 지방 도시에 대규모 관광객을 즉각 유입시킬 수 있는 수단”이라며 “별도의 숙박 시설 확충 없이도 수천 명의 외래객을 지방으로 유치할 수 있다는 점에서 수도권 집중을 완화하고 지역의 자생력을 높이는 ‘지방 시대’의 핵심 모델인 만큼 국가 차원의 지원이 필요하다”고 밝혔다. 이어 “로얄캐리비안과의 공동 마케팅이 고부가 상품의 지평을 열었다면, 아도라 선사와의 협력 확대는 방한 크루즈 시장의 압도적 성장을 뒷받침하는 핵심 동력이 될 것”이라고 내다봤다.