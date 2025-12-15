“총격범은 아버지와 아들”…시드니 총기난사로 16명 숨져

이미지 확대 지난 14일 오스트레일리아 시드니 본다이 비치의 한 다리에서 총격범 두 명이 검은 옷을 입고 여러 발을 발사하는 모습. 이날 총기 난사로 16명이 사망했다. AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 지난 14일 오스트레일리아 시드니 본다이 비치의 한 다리에서 총격범 두 명이 검은 옷을 입고 여러 발을 발사하는 모습. 이날 총기 난사로 16명이 사망했다. AFP 연합뉴스

시드니 해변서 총기난사로 최소 12명 사망… 더 큰 참사 막은 시민 호주 시드니 본다이 해변에서 14일(현지시간) 유대인을 겨냥한 것으로 추정되는 무차별 총기난사 사고가 발생해 최소 12명이 사망하고 29명이 부상을 당했다. 사고 당시 한 호주 남성이 총격 용의자를 맨손으로 제압하는 초인적인 용기를 보여주며 더 큰 참사를 막았다. 소셜미디어(SNS)에 퍼진 영상(왼쪽부터)을 보면 이 남성은 차량 뒤에 숨어 검은색 옷을 입은 범인의 뒤쪽으로 접근한 다음 목덜미를 잡고 몸싸움을 벌여 총을 빼앗았다.

엑스(X) 캡처 닫기 이미지 확대 보기 시드니 해변서 총기난사로 최소 12명 사망… 더 큰 참사 막은 시민 호주 시드니 본다이 해변에서 14일(현지시간) 유대인을 겨냥한 것으로 추정되는 무차별 총기난사 사고가 발생해 최소 12명이 사망하고 29명이 부상을 당했다. 사고 당시 한 호주 남성이 총격 용의자를 맨손으로 제압하는 초인적인 용기를 보여주며 더 큰 참사를 막았다. 소셜미디어(SNS)에 퍼진 영상(왼쪽부터)을 보면 이 남성은 차량 뒤에 숨어 검은색 옷을 입은 범인의 뒤쪽으로 접근한 다음 목덜미를 잡고 몸싸움을 벌여 총을 빼앗았다.

엑스(X) 캡처

호주에서 가장 아름다운 해변 중 하나인 시드니 본다이 비치가 14일(현지시간) 총성과 비명으로 얼룩졌다. 유대인 명절 하누카를 축하하기 위해 모인 1000여 명의 인파를 향해 두 명의 총격범이 50여 발의 총탄을 쏟아냈다. 어린이 1명을 포함해 16명이 숨지고 40명이 다쳤다.현지 경찰은 15일 용의자 2명이 50세 아버지와 24세 아들로 확인됐다고 밝혔다. 로이터통신 등에 따르면 이 중 한 명의 이름은 나비드 아크람으로 알려졌다. 경찰은 시드니 교외에 있는 아크람의 자택을 급습했으며, 현재 제3의 용의자는 찾고 있지 않다고 전했다.사건은 14일 오후 6시 40분 발생했다. 검은색 옷을 입은 총격범 2명은 해변을 내려다보는 작은 다리 위에서 총기를 난사했다. 해변을 가득 메운 수천명의 관광객들은 처음에는 폭죽 소리인 줄 알았다가 곧 비명을 지르며 혼비백산해 도망쳤다.경찰은 총을 쏴 용의자 중 1명을 사살했으며, 다른 1명은 중상을 입고 검거됐다. 범행 현장 근처에 주차된 차량에서는 사제폭발물이 발견돼 폭탄 제거 요원들이 투입됐다.참사 속에서도 용기 있는 시민들의 행동이 더 큰 피해를 막았다. 소셜미디어에는 한 시민이 총격범을 향해 달려들어 용의자를 제압하는 영상이 확산됐다.앤서니 앨버니지 호주 총리는 “오늘 우리는 다른 이들을 도우려고 위험 속으로 달려간 호주인들을 봤다”며 “이 호주인들은 영웅이고 그들의 용기가 생명을 구했다”고 말했다.당국은 이번 사건을 유대인 공동체를 고의로 겨냥한 테러로 규정했다. 사건 당일 해변에서는 유대인 명절 하누카 행사가 열리고 있었다.크리스 민스 뉴사우스웨일스 주총리는 “시드니의 유대인 공동체를 표적으로 삼은 것으로 보인다”며 “평화와 기쁨으로 가득해야 할 날이 비극이 됐다”고 밝혔다.앨버니지 총리는 유대인 공동체를 고의로 겨냥한 공격에 대응하기 위해 필요한 모든 자원을 투입하겠다고 강조했다.이번 사건은 총기 규제가 엄격하기로 유명한 호주에서 발생했다는 점에서 더욱 큰 충격을 안겼다. 호주는 1996년 35명이 사망한 ‘포트 아서 총기난사 사건’ 이후 총기 규제를 대폭 강화해 관련 면허가 있어야만 총기 소지가 가능하다.민스 주총리는 “호주는 대규모 총격사건이 드물기 때문에 더욱 충격적”이라며 “향후 필요한 대책을 마련하겠다”고 말했다.호주에서는 최근 유대인을 겨냥한 범죄가 잇따라 발생하며 반유대주의 확산에 대한 우려가 커지고 있다. 연말 하누카 행사가 열리는 다른 국가들도 비상이 걸렸다. BBC에 따르면 영국 내 유대인 공동체 단체는 하누카 행사에서 보안과 경찰력을 강화하는 방안을 당국과 논의 중이다.이츠하크 헤르조그 이스라엘 대통령은 예루살렘에서 열린 행사에서 “하누카의 첫 촛불을 켜려고 간 유대인들에게 사악한 테러리스트들이 매우 잔혹한 공격을 했다”며 “거대한 반유대주의 물결에 맞서 싸울 것”이라고 성토했다.