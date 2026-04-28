넷마블, 장애인 체육·교육 동시 성과… 지속 지원 ‘결실’

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‘서울특별시장배 전국장애인조정대회’에 출전한 넷마블조정선수단. 넷마블 제공
넷마블문화재단이 장애인 지원을 위해 장기간 추진해 온 사회공헌 활동이 가시적인 성과로 이어지고 있다. 특히 2019년 게임업계 처음으로 창단한 ‘넷마블조정선수단’이 국내외 대회에서 꾸준한 성과를 내는 중이다.
선수단은 전국장애인조정대회에서 매년 10개 이상의 메달을 거머쥐고 있다. ‘2023 항저우 장애인아시안게임’에서는 소속 선수들이 국가대표로 출전해 혼성 유타포어 종목에서 은메달을 따냈으며, ‘2024 파리 패럴림픽’에도 국가대표를 배출했다.
김용일 서울시의원, 서대문구 특별조정교부금 60억원 확보
서울시의회 기획경제위원회 김용일 의원(국민의힘, 서대문4)은 서대문구 안전 강화와 주거 환경 개선을 위한 서울시 특별조정교부금 60억 8309만원이 교부됐다고 27일 밝혔다. 이번 교부금은 주민 일상과 직결된 생활 밀착형 사업에 집중 투입될 전망이다. 주요 사업 내용을 보면 여름철 풍수해 대비를 위한 ▲북가좌1·2동 침수 취약지역 종합정비(3억원)가 포함됐다. 이를 통해 하수관로 준설과 세정을 실시하고 저지대 300가구에 물막이판과 역류 방지시설을 설치해 상습 침수 피해를 예방할 수 있게 됐다. 겨울철 낙상 사고와 교통 불편을 해소하기 위한 ▲자동융설시스템(도로 열선) 설치(5억원) 예산도 편성됐다. 설치 구간은 주민들의 요청이 많았던 남가좌2동(남가좌동 5-248 ~ 남가좌동 5-254 일대), 홍제3동(세검정로4길 129-16 일대), 홍은1동(홍은중앙로9나길 55-10 일대) 등 총 3개 구간(310m)으로, 오는 10월 준공을 목표로 추진된다. 이 밖에도 이번 교부금에는 ▲인왕산 이음길 정비 ▲안산 황톳길 화장실 신설 및 노후 시설 교체 ▲방범용 CCTV 설치 등 주민들의 삶의 질을 높이는 다양한 사업들이 포함돼 서대문구 곳곳의 환경이 대폭 개선될
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교육 분야에서는 ‘전국 장애학생 e페스티벌’이 대표 사업으로 자리 잡았다. 이 행사는 게임을 활용해 장애학생의 자존감과 정보화 역량을 키워준다. 지난해 행사에는 지역 예선을 거쳐 선발된 학생과 교사, 학부모 등 1600여명이 참여해 열띤 경쟁을 펼치기도 했다.
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