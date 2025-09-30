“여권 찢어서 먹고, 변기에 버리고”…이륙 직후 회항한 여객기, 무슨 일

이미지 확대 여권 자료 사진. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트 닫기 이미지 확대 보기 여권 자료 사진. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트

이미지 확대 여객기 자료 사진. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트 닫기 이미지 확대 보기 여객기 자료 사진. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이탈리아에서 영국으로 향하던 여객기에서 승객이 이상 행동을 보여 회항하는 사건이 발생했다.29일(현지시간) 뉴욕포스트, 데일리스타 등 외신에 따르면 최근 이탈리아 밀라노에서 영국 런던으로 향하던 라이언에어 항공편은 출발 15분 만에 기내에서 이상 행동을 보인 승객들 때문에 회항했다.한 목격자는 데일리스타에 “밀라노에서 친구들과 시간을 보낸 후 비행기를 타고 런던으로 돌아가는 중이었는데 이런 식으로 기억에 남는 휴가가 될 줄은 몰랐다”고 당시를 떠올렸다.이 승객은 “비행기가 이륙한 지 15~20분 후 안전띠 표시등이 꺼지자 비행기 앞쪽에서 매우 이상한 일이 일어났다”고 했다.당시 승객들의 목격담에 따르면 비행기 앞쪽 좌석에 앉은 한 남성이 자기의 여권을 찢더니 먹기 시작했고, 또 다른 남성은 자신의 여권을 변기에 버리려고 했다고 한다. 승무원은 화장실 안에 있던 승객에게 여권을 버리지 말라고 설득했다.이 과정에서 기내는 이내 소란스러워졌고 일부 승객들은 혼란에 빠졌다. 상황 파악을 한 승무원들은 승객들에게 프랑스 파리로 회항한다고 안내했다.한 승객은 “내 인생에서 가장 무서웠던 15분”이라고 당시 상황을 전했다.두 남성 승객은 파리 착륙 직후 프랑스 경찰에 체포됐다. 두 사람이 여권을 폐기하려고 했던 이유는 아직 밝혀지지 않았다.