세르비아 테니스 스타 조코비치 ‘그리스 이주설’ 확산

이미지 확대 노바크 조코비치. 조코비치 인스타그램 닫기 이미지 확대 보기 노바크 조코비치. 조코비치 인스타그램

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

세르비아의 세계적인 테니스 스타 노바크 조코비치(38)의 ‘그리스 이주설’이 확산하고 있다.영국 일간 더타임스는 13일(현지시간) 세르비아 ‘국민 영웅’ 조코비치가 노비사드 기차역 참사 희생자의 편에 섰다는 이유로 배신자로 낙인 찍힌 뒤 그리스 수도 아테네에서 집을 보러 다니는 모습이 목격됐다고 보도했다. 조코비치는 자신이 주최하는 테니스 대회 거점을 세르비아 수도 베오그라드에서 아테네로 옮겼고, 그의 자녀들도 그리스 학교로 전학을 간 것으로 알려졌다.세르비아에서는 지난해 11월 북부 도시 노비사드 기차역에서 지붕이 무너져 16명이 숨진 사고가 일어난 뒤 1년 넘게 반정부 시위가 이어지고 있다 있다. 이들은 부패한 정부가 공공시설을 제대로 관리하지 않아 참사가 발생했다고 주장하고 있다. 알렉산다르 부치치 세르비아 대통령은 이런 주장을 부인하며 시위 가담자 연행을 이어갔다.반면 조코비치는 지난해 12월 시위 지지를 공식 선언했다. 올해 1월 호주오픈에 출전 당시 시위 도중 차량에 치여 중상을 입은 학생과 연대하는 의사도 표현했다. 이후 집회 사진을 소셜미디어에 올리고, ‘학생들이 챔피언이다’라는 글귀가 새겨진 후드티를 입고 다녔다. 이후 세르비아 친정부 언론은 조코비치를 ‘배신자’로 낙인찍고 비난해왔다.