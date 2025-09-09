“공무원이 근무 중 외국인과 성적인 대화”…발칵 뒤집힌 ‘이곳’

방금 들어온 뉴스

“공무원이 근무 중 외국인과 성적인 대화”…발칵 뒤집힌 ‘이곳’

하승연 기자
입력 2025-09-09 14:44
수정 2025-09-09 15:20
근무 관련 이미지. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트
근무 관련 이미지. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트


미국 연방재난관리청(FEMA) 공무원들이 근무 시간 중 정부에서 지급한 기기를 이용해 성적인 메시지를 주고받는 등의 행동을 한 것이 드러나 결국 해고됐다.

8일(현지시간) 뉴욕포스트에 따르면 FEMA는 최근 직원 2명을 해고했다. FEMA 내부 조사 결과 해고된 직원들은 근무 시간에 정부에서 지급한 기기로 낯선 이들과 몇 시간 동안 성적인 대화를 한 사실이 드러났다. 이 직원들은 미 국토안보부(DHS)에 의해 신원이 확인됐다.

DHS는 엑스(X·옛 트위터) 계정을 통해 “고도로 민감한 시스템에 접근 권한이 있었던 이 직원들은 근무 시간에 암호화된 정부 기기를 이용해 외국인을 포함한 낯선 사람들과 음란 대화를 나눴다”며 “이러한 행위는 용납될 수 없으며 이 직원들은 해고됐다”고 밝혔다.

이들 중 한 명은 FEMA 내 정보기술(IT) 서비스 부서 직원으로 최고 기밀 보안 등급을 보유했던 것으로 전해졌다. 이 직원은 페이스북 메신저를 이용해 필리핀에 있는 것으로 추정되는 사용자에게 여러 차례 음란 메시지를 주고받았다.

그는 채팅 당시 “직장엔 휴대전화를 갖고 들어갈 수 없어서 차에 두고 온다. 일하는 동안 여기 페이스북 메신저로만 채팅할 수 있다”고 설명하기도 했다. 또한 “당신이 내 무릎에 앉아 있었으면 좋겠다” 등 성적인 메시지를 보낸 것으로 알려졌다.

이 직원은 필리핀의 호텔도 검색한 것으로 밝혀졌다. 한 채팅에선 오는 11~12월 중 방문하고 싶다는 메시지도 발송하며 여행 계획을 세우기도 했다.

또 다른 직원은 FEMA에서 환경 보호 전문가로 일했으며, 음란물 사이트에 반복적으로 접속해 여러 사람들과 성적인 대화를 나눈 것으로 드러났다. 이 직원은 한 웹사이트에 수많은 성적인 댓글들을 남기기도 했다.

앞서 DHS는 근무 시간에 음란물을 시청한 또 다른 직원 2명을 해고한 바 있다. 크리스티 놈 DHS 장관은 해고된 직원들에 대해 “이들은 중요한 정보와 기밀에 접근할 수 있었고 미국인들을 비상사태로부터 보호해야 할 의무를 위임받았는데도 불구하고 음란물을 보고 있었다”고 비판했다.
하승연 기자
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
