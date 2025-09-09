“공무원이 근무 중 외국인과 성적인 대화”…발칵 뒤집힌 ‘이곳’

이미지 확대 근무 관련 이미지. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트 닫기 이미지 확대 보기 근무 관련 이미지. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트

미국 연방재난관리청(FEMA) 공무원들이 근무 시간 중 정부에서 지급한 기기를 이용해 성적인 메시지를 주고받는 등의 행동을 한 것이 드러나 결국 해고됐다.8일(현지시간) 뉴욕포스트에 따르면 FEMA는 최근 직원 2명을 해고했다. FEMA 내부 조사 결과 해고된 직원들은 근무 시간에 정부에서 지급한 기기로 낯선 이들과 몇 시간 동안 성적인 대화를 한 사실이 드러났다. 이 직원들은 미 국토안보부(DHS)에 의해 신원이 확인됐다.DHS는 엑스(X·옛 트위터) 계정을 통해 “고도로 민감한 시스템에 접근 권한이 있었던 이 직원들은 근무 시간에 암호화된 정부 기기를 이용해 외국인을 포함한 낯선 사람들과 음란 대화를 나눴다”며 “이러한 행위는 용납될 수 없으며 이 직원들은 해고됐다”고 밝혔다.이들 중 한 명은 FEMA 내 정보기술(IT) 서비스 부서 직원으로 최고 기밀 보안 등급을 보유했던 것으로 전해졌다. 이 직원은 페이스북 메신저를 이용해 필리핀에 있는 것으로 추정되는 사용자에게 여러 차례 음란 메시지를 주고받았다.그는 채팅 당시 “직장엔 휴대전화를 갖고 들어갈 수 없어서 차에 두고 온다. 일하는 동안 여기 페이스북 메신저로만 채팅할 수 있다”고 설명하기도 했다. 또한 “당신이 내 무릎에 앉아 있었으면 좋겠다” 등 성적인 메시지를 보낸 것으로 알려졌다.이 직원은 필리핀의 호텔도 검색한 것으로 밝혀졌다. 한 채팅에선 오는 11~12월 중 방문하고 싶다는 메시지도 발송하며 여행 계획을 세우기도 했다.또 다른 직원은 FEMA에서 환경 보호 전문가로 일했으며, 음란물 사이트에 반복적으로 접속해 여러 사람들과 성적인 대화를 나눈 것으로 드러났다. 이 직원은 한 웹사이트에 수많은 성적인 댓글들을 남기기도 했다.앞서 DHS는 근무 시간에 음란물을 시청한 또 다른 직원 2명을 해고한 바 있다. 크리스티 놈 DHS 장관은 해고된 직원들에 대해 “이들은 중요한 정보와 기밀에 접근할 수 있었고 미국인들을 비상사태로부터 보호해야 할 의무를 위임받았는데도 불구하고 음란물을 보고 있었다”고 비판했다.