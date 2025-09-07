당 분열 위기감에…이시바 日총리, 결국 사임 결심

이미지 확대 이시바 시게루 일본 총리. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이시바 시게루 일본 총리. AP 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

당내 과반 지지를 잃은 이시바 시게루 일본 총리가 자민당 분열을 막기 위해 사임을 결심한 것으로 알려졌다.7일 NHK 보도에 따르면, 이시바 총리는 자민당이 당 소속 국회의원 295명과 광역지자체 지부장 47명 등 342명을 대상으로 실시할 예정이던 조기 총재 선거 조사를 앞두고 사임 의사를 확정했다.조사가 실시되기 전 먼저 사임 의사를 표명함으로써 자민당 내 대립과 혼란을 최소화하려는 것으로 해석된다.앞서 이시바 총리는 지난 7월 참의원 선거에서 여당이 패배한 후에도 당내 퇴진 압박을 견뎌내며 집권 연장 의지를 보여왔다.그러나 최근 당내 분위기가 급변했다.전체 투표권자 342명 가운데 160여명이 조기 총재 선거에 찬성 의사를 밝힌 것으로 전해지면서 이시바 총리의 정치적 입지가 급격히 약화됐다.