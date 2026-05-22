외인 매도 vs 개인 매수 ‘팽팽’…코스피 보합 출발

세줄 요약 외국인이 8000억원대 순매도에 나선 가운데 개인과 기관이 순매수하며 코스피가 장 초반 보합권에서 등락했다. 전날 급등에 따른 차익실현 매물과 미·이란 협상, 연준 정책 관망이 맞물렸다. 환율은 1503원대로 내려 출발했다. 외국인 대규모 매도, 개인·기관 순매수 대치

전날 급등 뒤 차익실현 압력과 관망 심리 확대

미·이란 협상·연준 변수에 코스피 보합 출발

이미지 확대 코스피, 7800선에서 등락 코스피가 7,800선에서 등락하며 출발한 22일 서울 중구 우리은행 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 코스피, 7800선에서 등락 코스피가 7,800선에서 등락하며 출발한 22일 서울 중구 우리은행 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 연합뉴스

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외국인의 코스피 순매도세와 개인·기관의 순매수세가 엇갈리며 코스피가 장 초반 보합세를 보이고 있다.19일 오전 9시 19분 현재 코스피는 전 거래일 대비 0.81포인트(0.01%) 오른 7816.40에 거래되고 있다. 이날 0%대 상승 출발한 코스피는 장 중 7792.65까지 밀렸다가 7886.64로 오르는 등 등락을 거듭하고 있다. 외국인이 8000억원대 순매도하는 반면 개인과 기관이 각각 7000억원대, 800억원대 순매수 중이다.코스피 시가총액 상위 종목도 혼조세를 보였다. 삼성전자(-1.59%), SK하이닉스(-0.72%), 삼성전자우(-0.85%), 현대차(-3.30%) 등 전날 강세를 주도했던 종목이 소폭 떨어졌다. 반면 SK스퀘어(0.42%), LG에너지솔루션(3.24%), 삼성전기(2.91%), 두산에너빌리티(4.61%), 삼성생명(0.99%), HD현대중공업(0.45%) 등은 강보합이었다.이날 코스피가 이렇다 할 방향성을 찾지 못하는 것은 간밤 미국 증시가 강세 마감했지만, 전날 급등으로 차익실현 매물이 나오고 있고 미국·이란 간 협상 뉴스를 지켜보고 있기 때문이다. 한지영 키움증권 연구원은 “코스피는 전일 역대급 폭등을 또 한 차례 연출해 최근 급락분을 상당 부분 만회한 상태”라며 “미·이란 협상, 미국 연방준비제도(연준·Fed) 정책 등 외생 변수 뉴스 플로우가 빈번하게 바뀌고 있어 변동성 확대는 당분간 상수로 받아들여야 한다”고 설명했다.간밤 미국 증시는 장 초반 약세를 보였다가 장중 반도체주 위주로 반등에 성공해 다우존스30산업평균지수 0.55%, 스탠더드앤드푸어스(S＆P) 500 지수 0.17%, 나스닥 지수 0.09% 등 일제히 상승 마감했다. 원달러 환율은 전 거래일 대비 1.4원 내린 1504.7원으로 출발했다.