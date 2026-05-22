“정책으로 승부”…경남 지방선거 후보자 TV 토론회 집중 편성

세줄 요약
- 경남선관위, 22~28일 지방선거 후보 토론회 개최
- 도지사·교육감 등 주요 후보 정책 토론 생중계
- 다시 보기 제공, 유권자 시청과 관심 당부
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후보자 토론회 일정. 2026.5.22. 경상남도선거방송토론위원회 제공
경상남도선거방송토론위원회가 오는 22일부터 28일까지 제9회 전국동시지방선거 후보자토론회를 개최한다.
이번 토론회는 공직선거법에 따라 지역 선거방송토론위원회가 주관한다. 도지사·교육감·시장·군수·비례대표도의회의원 후보자가 토론 대상이다.
토론회는 지상파 방송 등으로 생중계된다. 방송 당일 시청하지 못한 유권자는 중앙선거방송토론위원회 홈페이지(debates.go.kr) ‘후보자토론회 다시 보기’ 메뉴나 공식 유튜브 채널에서 다시 볼 수 있다.
토론회 일정과 세부 내용은 중앙선거방송토론위원회 홈페이지 또는 경상남도선거관리위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.
이새날 서울시의원, 잠원한강공원 노후 운동시설 정비 완료
서울시의회 교육위원회 이새날 의원(국민의힘, 강남1)은 잠원한강공원 신사나들목 동호대교 하부의 노후 운동 공간 정비공사가 최근 완료됐다고 밝혔다. 이번 사업은 장기간 외부 노출로 인해 이용 불편과 안전사고 우려가 제기되던 기존 노후 시설을 전면 개선하기 위해 추진됐다. 그간 햇빛과 비바람에 노출되어 기능이 저하됐던 운동기구들이 대대적으로 정비됨에 따라, 시민들은 한결 안전하고 쾌적한 환경에서 한강을 조망하며 운동을 즐길 수 있게 됐다. 이에 서울시 미래한강본부는 지난 3월 23일부터 4월 30일까지 ‘잠원한강공원 노후 운동시설 공간 정비공사’를 실시하고 기존 운동기구를 철거한 뒤 다양한 기능을 갖춘 복합 운동기구로 전면 교체했다. 특히 운동 공간 상부에 천장을 설치해 우천이나 폭염 등 날씨와 관계없이 시민들이 보다 쾌적하게 운동할 수 있도록 개선했다. 새롭게 조성된 운동 공간에는 상체·하체·코어 운동이 가능한 복합 운동기구와 스트레칭 시설 등이 설치됐으며, 그늘막 형태의 지붕 구조를 도입해 한강 조망과 휴식 기능까지 함께 고려했다. 이를 통해 시민들은 사계절 내내 보다 편리하고 안전하게 야외 운동을 즐길 수 있게 됐다. 이 의원은 “신사나들목은 압
서울시의회 바로가기
위원회는 “이번 토론회가 유권자 중심의 정책 선거로 이어지길 바란다”며 유권자들의 관심과 시청을 당부했다.
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