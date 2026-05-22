“정책으로 승부”…경남 지방선거 후보자 TV 토론회 집중 편성

세줄 요약 경상남도선거방송토론위원회가 22일부터 28일까지 제9회 전국동시지방선거 후보자토론회를 개최한다. 도지사·교육감·시장·군수·비례대표도의회의원 후보가 참여하고, 토론은 지상파 방송으로 생중계된다. 놓친 시청자는 홈페이지와 유튜브에서 다시 볼 수 있다. 경남선관위, 22~28일 지방선거 후보 토론회 개최

도지사·교육감 등 주요 후보 정책 토론 생중계

다시 보기 제공, 유권자 시청과 관심 당부

이미지 확대 후보자 토론회 일정. 2026.5.22. 경상남도선거방송토론위원회 제공 닫기 이미지 확대 보기 후보자 토론회 일정. 2026.5.22. 경상남도선거방송토론위원회 제공

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경상남도선거방송토론위원회가 오는 22일부터 28일까지 제9회 전국동시지방선거 후보자토론회를 개최한다.이번 토론회는 공직선거법에 따라 지역 선거방송토론위원회가 주관한다. 도지사·교육감·시장·군수·비례대표도의회의원 후보자가 토론 대상이다.토론회는 지상파 방송 등으로 생중계된다. 방송 당일 시청하지 못한 유권자는 중앙선거방송토론위원회 홈페이지(debates.go.kr) ‘후보자토론회 다시 보기’ 메뉴나 공식 유튜브 채널에서 다시 볼 수 있다.토론회 일정과 세부 내용은 중앙선거방송토론위원회 홈페이지 또는 경상남도선거관리위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.위원회는 “이번 토론회가 유권자 중심의 정책 선거로 이어지길 바란다”며 유권자들의 관심과 시청을 당부했다.