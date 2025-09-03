“‘쥐’가 신생아 머리·손가락 물어”…인도 청결 1위 도시에서 포착된 충격 장면

이미지 확대 인도르 병원 신생아 중환자실 내부 CCTV에 포착된 쥐가 침대와 의료기기 사이를 자유롭게 돌아다니고 있다. NDTV 캡처 닫기 이미지 확대 보기 인도르 병원 신생아 중환자실 내부 CCTV에 포착된 쥐가 침대와 의료기기 사이를 자유롭게 돌아다니고 있다. NDTV 캡처

인도에서 8년 연속 ‘전국 최청결 도시’로 선정된 인도르의 병원 신생아실에서 갓난아기 2명이 쥐에 물리는 충격적인 사건이 발생했다. 이 사고로 병원 관리 소홀에 대한 시민들의 분노가 커지고 있으며, 야당은 정부의 무능을 강하게 비판하고 나섰다.2일(현지시간) 인도 NDTV 등 외신에 따르면, 인도 중부 마드야프라데시주 인도르시에 있는 마하라자 야샨트라오 치킷살라야 병원에서 신생아 2명이 쥐에게 물리는 사고가 48시간 간격으로 연달아 일어났다.첫 번째 사건은 지난달 31일, 두 번째 사건은 1일에 각각 발생했다.한 아기는 손가락을, 다른 아기는 머리와 어깨 부분을 물린 것으로 알려졌다.두 아기 모두 선천적 기형을 앓고 있어 신생아 중환자실에 입원 중이었다. 이 중 한 아기는 카르곤 지역에서 버려진 채 발견돼 이 병원으로 옮겨진 상태였다.병원 내부 CCTV 영상에는 쥐 한 마리가 침대에서 침대로 옮겨 다니며 각종 의료기기 사이를 기어 다니는 모습이 고스란히 담겼다.당국은 사건 발생 후 두 아기가 즉시 다른 병동으로 옮겨져 24시간 특별 관리를 받고 있다고 발표했다.병원장인 야쇼크 야다브 소장은 “직원들이 쥐 문제에 더 주의를 기울였어야 했다”고 인정했다.그는 창문에 철망을 설치하고 환자 보호자들에게 병실 내 음식 반입을 금지하는 조치를 취하겠다고 밝혔다.병원 측은 이번 사건의 원인으로 주변 낡은 건물들의 쥐 서식 문제를 꼽았다.야다브 소장은 “몬순 우기로 인해 쥐 문제가 더욱 심각해졌다”며 “과거에도 두 차례 쥐 박멸 작업을 진행했지만 효과가 제한적이었고, 시중에 쥐덫용 접착제 부족으로 어려움을 겪고 있다”고 해명했다.인도르는 연방정부가 추진하는 청결 도시 조사에서 8년 연속 ‘전국 최청결 도시’로 선정된 바 있어 이번 사건이 더욱 충격을 주고 있다.이번 사건은 정치적 논란으로까지 번졌다. 야당인 인도국민회의의 우망 싱하르는 소셜미디어(SNS)에 “갓난아기들을 불쌍히 여겨라! 인도르 병원의 참상을 보라”며 “신생아실에서 무고한 아기들이 쥐에게 물리고 있는데도 정부는 5년 동안 해충 방제조차 제대로 하지 못했다”고 강하게 비난했다.같은 당 대변인 닐라브 슈클라는 사법부 조사와 책임자들에 대한 엄중 처벌을 요구했다. 그는 “신생아 2명이 쥐에게 물린 이번 사건은 단순한 행정 소홀이 아니라 인간의 상식을 뒤흔드는 끔찍한 일”이라고 규탄했다.