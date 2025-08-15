4.6점 ‘런던 맛집’ 너마저…냉동고 문 여니 먹어선 안될 ‘금단의 그것’ 발견

이미지 확대 영국 런던 베트남 식당의 개고기 속임 판매 사건을 인공지능(AI)으로 재구성한 이미지. 닫기 이미지 확대 보기 영국 런던 베트남 식당의 개고기 속임 판매 사건을 인공지능(AI)으로 재구성한 이미지.

영국 런던의 한 베트남 식당이 개고기를 염소고기로 속여 판매한 사실이 발각되며 강제 폐쇄됐다. 보건당국 검사에서 쥐 배설물과 바퀴벌레까지 발견되면서 심각한 위생 문제가 드러났다.영국 런던 사우스워크 올드켄트로드에 있는 베트남 식당 ‘포나’가 냉동고에서 개고기를 보관하다 적발돼 문을 닫았다고 더선이 13일(현지시간) 보도했다.해당 식당 사장은 오는 12월 18일 브롬리 치안법원에서 재판을 받을 예정이다.앞서 보건 검사관들은 식당을 방문해 냉동고를 조사하던 중 “잎으로 포장된 염소고기”라고 표기된 고기를 찾아냈다. 그러나 이를 성분 분석한 결과 개고기로 밝혀졌다.식당 내부에서는 쥐똥과 바퀴벌레 사체, 살아있는 바퀴벌레까지 발견됐다.식당 사장은 식품 안전 및 위생 위반 혐의에 대해 무죄를 주장했다. 그의 변호사 피어스 키스윌슨은 “사장은 염소고기라고 생각했던 것이 실제로는 개고기인지 전혀 몰랐다”며 “해당 제품은 다른 사람이 공급한 것이며 사람이 먹을 용도가 아니었다”고 주장했다.또한 “사장은 식당 문제를 해결하기 위해 해충 방제 업체를 불러들였다”고 덧붙였다.이 식당은 현재 구글에 ‘영구 폐쇄’로 표시돼 있다고 한다.개고기 발견 전까지 이 식당은 4.6점의 높은 평점을 받았다.국제 동물보호단체 휴먼월드에 따르면 베트남에서는 매년 약 500만 마리의 개가 고기용으로 도축되고 있다. 개고기는 베트남뿐만 아니라 중국, 인도네시아 등 여러 나라에서 소비되고 있다.