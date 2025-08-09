국제 [속보] 캄차카반도 남남동쪽 해역 규모 6.0 지진 이정수 기자 입력 2025-08-09 23:36 수정 2025-08-09 23:36 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/international/2025/08/09/20250809500039 URL 복사 댓글 0 이미지 확대 기상청 제공 닫기 이미지 확대 보기 기상청 제공 9일 오후 11시 4분 7초(한국시간) 러시아 캄차카반도 페트로파블롭스크-캄차츠키 남남동쪽 338㎞ 해역에서 규모 6.0의 지진이 발생했다고 기상청이 외국 관측 기관 등을 인용해 전했다.진앙은 북위 50.06도, 동경 159.77도이며 지진 발생 깊이는 10㎞다. 이정수 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지