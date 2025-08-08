“4개월간 못 눴다” 변비 걸려 장 15㎝ 늘어난 20대 ‘충격 사연’

"4개월간 못 눴다" 변비 걸려 장 15㎝ 늘어난 20대 '충격 사연'

하승연 기자
입력 2025-08-08 10:43
수정 2025-08-08 11:15
변비 관련 이미지. 기사와 직접적인 관련 없음. 위키피디아
변비 관련 이미지. 기사와 직접적인 관련 없음. 위키피디아


4개월간 변비에 시달리며 고통받은 20대 여성이 결국 입원해 대변 제거 시술을 받은 사연이 전해져 눈길을 끌고 있다.

7일(현지시간) 영국 데일리메일에 따르면 한 25세 여성 A씨는 4개월 동안 지속된 만성 변비로 극심한 복부 팽만감과 통증을 느꼈다. A씨는 증상이 낫지 않자 병원을 찾아 각종 검사를 받았다.

A씨의 CT 검사 결과는 충격적이었다. A씨의 대장이 대변이 굳어 찬 ‘대변 매복’ 상태인 것으로 드러난 것이다. 대변 매복은 대변이 장에 굳어서 단단히 막혀 스스로 배변이 어려워지는 심각한 변비 상태를 말한다.

특히 A씨에게서는 지름 약 15㎝의 지나치게 늘어난 S자 결장(대장의 주요 부분)이 발견됐다. 이로 인해 내시경도 들어가지 못할 정도로 대변이 굳어 장이 막힌 상태였다.

의료진은 전신마취 상태에서 손으로 직접 굳은 대변을 꺼내는 수동적 대변 제거 시술을 진행했다. 시술 이후에는 장을 정화하는 데 도움이 되는 약물 치료를 받았다. 또 A씨는 입원 기간 약 5㎏의 체중을 감량했다.

의료진은 “만성 변비의 흔한 원인으로 섬유소 부족, 탈수, 움직임 부족, 스트레스 등이 있다”며 “변비와 함께 복부 팽만, 통증, 체중 감소 등의 증상이 지속된다면 반드시 진료받아야 한다”고 말했다.

서울 아산병원에 따르면 변비는 대장의 연동 운동이 저하돼 원활한 배변 운동을 하지 못하는 질환을 의미한다. 배변이 1주일에 2회 미만이거나, 배변 시에 굳은 변이 나오거나, 출혈이 동반되는 경우를 변비로 진단한다.

변비의 주요 증상에는 배변 시 과도한 힘이 들어감, 변이 과도하게 단단함, 배변 후에도 변이 남은 듯한 느낌, 복부 팽만감, 복통 등이 있다. 하복부의 불쾌감과 항문 출혈이 반복되면 이차적으로 치질, 치열 등이 발생하면서 배변 시 항문 통증, 출혈이 나타날 수 있다.

만성 변비는 식욕 부진, 소화 불량을 유발하며, 이는 다시 변비를 악화시키는 악순환으로 이어진다. 이에 만성 변비는 우울증의 원인이 되기도 하는 것으로 알려졌다.

전체 인구의 8% 이상이 변비로 고생하고 있는 것으로 알려졌으며, 변비 환자는 여성이 남성보다 3~4배 정도 많다. 특히 나이가 많아질수록 변비로 고생하는 사람이 많아지는 것으로 나타났다.
하승연 기자
