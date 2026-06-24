[씨줄날줄] ‘왜성 투어’라니

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2026-06-25 27면

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1592년 임진년 조선을 침공한 왜군은 파죽지세로 북상한다. 한양을 점령한 왜군은 도성 내부인 목멱산 북서쪽 오늘날 서울 중구 예장동과 회현동 기슭에 일본식 진성을 쌓는다. 이른바 왜성대(倭城臺)다. 훗날 이곳엔 통감부 청사가 들어섰고 조선총독부가 건물을 그대로 물려받았으니 불행한 역사는 이어졌다.남산왜성은 도요토미 히데요시가 한양에 입성했을 때 치소로 상정됐다. 따라서 최고 권력자의 통치공간인 고자쇼(御座所)에 해당하는 시설이 조성됐다. 고자쇼는 평양과 부산에도 만들었다고 한다. 왜군의 최초 상륙 거점인 부산진에 축조한 자성대가 그렇다.왜군은 이순신 수군의 활약, 전국 각지의 의병 봉기, 조명 연합군의 반격으로 1593년 4월 한 양에서 물러나 남해안에서 장기전 채비에 들어간다. 이때 울산 서생포에서 거제도에 이르는 해안 지역 곳곳에 왜성을 쌓았고, 1597년 정유재란이 일어나자 다시 가토 기요마사는 울산왜성, 고니시 유키나가는 순천왜성을 쌓는다. 남해안 왜성은 30곳 남짓에 이른다.울산왜성 전투는 1597년 12월과 1598년 9월 두 차례 치러졌다. 조명 연합군이 왜성을 포위했지만 왜군은 성문을 굳게 닫은 채 지켰고 연합군은 오히려 기습에 손실을 입었다. 조선군과 명군이 결코 이겼다고 할 수 없는 이 전투는 임란 당시 가장 치열했던 공성전으로 꼽힌다.일본 관광업체가 울산왜성과 서생포왜성을 돌아보는 관광상품을 현지에서 홍보하고 있다고 한다. ‘가토 기요마사와 인연이 있는 왜성 투어’라는 이름으로 ‘400년의 시간을 넘어선 역사 로망’이나 ‘400년 전 무장들이 바라본 풍경’ 같은 문구도 있다는 것이다.일본인도 당연히 왜성을 찾을 수 있지만, 향수에 젖는 것이 아니라 침략 행위의 실상을 깨달아야 의미 있는 역사 관광이다. 지방자치단체는 관광 자원으로 왜성 복원에 경쟁적으로 나서고 있다. 그럴수록 안내판에 올바른 역사 인식을 담고 있는지 다시 점검해야 할 때다.