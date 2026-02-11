[길섶에서] 유튜브 대리전

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

유튜브에 접속하지 않은 지 오래됐다. 그들의 알고리즘에 붙잡혀 시간을 허비하다가 탈출한 뒤 굳게 마음먹고 ‘유튜브 단식’을 실천하는 중이다. 알아야 할 것은 신문을 비롯해 유튜브 외 다른 미디어를 통해 습득하고, 몰라도 되는 것은 단절해 머리가 덜 아프다.잊었던 유튜브로부터 최근 귀청이 찢어지는 소리를 듣게 됐다. 출근길 버스를 기다리다가 정거장 옆 ‘난방쉼터’에 들어갔는데 60~70대로 보이는 남녀가 각각 유튜브를 보고 있었다. 한쪽 유튜버는 이재명 대통령과 정부, 여당 대표를 욕하고 다른 쪽은 야당 대표를 욕하는 소리가 쩌렁쩌렁했다. 비난과 조롱 수위는 누가 들어도 민망한 수준이었다. 진짜처럼 들리는 ‘가짜뉴스’도 쏟아졌다. 이들 남녀는 경쟁하듯 유튜브 볼륨을 키워 대리전을 방불케 했다. 다른 사람들이 쳐다봐도 아랑곳하지 않길래 쉼터를 떠날 수밖에 없었다.버스를 기다리면서도 느껴야 하는 정치 양극화와 서로에 대한 혐오. 정치권 탓이 크지만 유튜브 등 소셜미디어(SNS)가 이를 더 부추긴다. 정치 관련 기사의 온라인 혐오 댓글도 심각하다. 아이들이 볼까 무섭다.김미경 논설위원